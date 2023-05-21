科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.05.15-2023.05.21）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管几乎每周都会在本栏目中露面，这一次，随着加拿大市场交付动作的正式展开，VinFast的全球梦似乎终于要奏完了其前奏曲。同上周的东南亚跨境支付联动规划一样，这里，笔者也将通过时间轴的方式梳理一下这个来自越南的电动车企新秀是如何一步一步来到今天。

2017—2021

VinFast于2017年组建成立。不过在成立的前几年内，该公司的汽车车型主要为燃油车——主打的两款车型为LUX A2.0和LUX SA 2.0，是基于前代宝马的汽车车型而来。而在这段时间内，VinFast的电动车型仅为两轮电动车。直到2021年11月份的洛杉矶车展上，VinFast携两款型号为VF 8和VF 9的电动SUV于此亮相，并同时公布了将加入正如火如荼的电动汽车生产大军。

2022年4月

VinFast宣布已向SEC提交了IPO申请，计划募资20亿美元。并且同期，VinFast表示也正计划在北卡罗来纳州建造一处最多需要40亿美元投资的工厂。

2022年5月

VinFast母公司Vingroup董事长Pham Nhat Vuong表示，由于市场上不确定性因素的影响，VinFast原定于年内四季度进行的在美国的IPO计划可能会推迟到明年。

2022年7月

北卡罗来纳州政府已宣布向VinFast提供了一项合计12亿美元规模的电动汽车制造激励计划。

2022年9月

VinFast表示，其的VF 8和VF 9电动汽车的全球订单已达到6.5万份——主要来自美国、加拿大以及欧洲。当时，VinFast透露，其面向美国、加拿大和欧洲地区出口的下一批约5000辆规模的VF 8预计将在本月份时展开，而首批国际客户最早将于今年12月份时收到订购车辆。

22年11月

VinFast表示，已向美国市场运送了其首批999辆VF 8电动汽车。

22年12月

VinFast再度向SEC提交了IPO申请，并计划在纳斯达克公开上市。

22年12月

VinFast宣布，公司已经获得在美国销售汽车的所有必要认证，并将于本月底开始向客户交付汽车。VinFast还在一份声明中表示，其首批999辆电动汽车已经抵达加利福尼亚州的贝尼西亚港。

23年2月

VinFast表示，其运往美国的999辆电动汽车被扣留在美国西海岸的一个港口，正在等待软件更新。同月，有消息表示，VinFast已在美国展开了裁员计划。

23年3月

VinFast表示，已在其位于加州的9家门店向美国客户交付了首批45辆VF 8 City Edition SUV汽车（标准版定于4月初展开运输）。VinFast在一份声明中表示，这标志着该公司正式进入北美市场。同月底，VinFast也展开了其针对越南本土客户的电动汽车交付计划。

23年4月

VinFast宣布向美国和加拿大运送第二批1879辆VF 8汽车。这些车辆预计将于5月交付给美国客户，并于6月交付给加拿大客户。同月，VinFast表示已经获得了总计25亿美元的资金承诺。

23年5月

VinFast宣布，将通过与特殊目的收购公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co. (Black Spade) 的合并以在美国上市（已同Black Spade Acquisition Co达成业务合并协议）。

23年5月

VinFast宣布，其首批781 辆VF 8汽车已经运抵加拿大港口，交付计划将于下月进行。并且VinFast也表示，将携四款车型进军东南亚市场。

以上。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

VinFast计划进军东南亚市场：越南新能源车企VinFast在本周三的一份声明中表示，正打算通过其全系列电动汽车进军东南亚电动汽车市场。VinFast透露，公司计划向该地区针对性的推出首批四款右驾电动汽车，这包括VF 5、VF 6、VF 7和VF e34（四款车型均调整了驾驶座舱位置）。而作为这一动作的出发点，VinFast指出，东南亚是电动汽车消费的潜在市场，这里发展空间巨大，增长速度快。

值得一提的是，同在本周三，VinFast对外宣布，其首批781 辆VF 8汽车已经运抵了加拿大港口。VinFast称，其VF 8现已获得在加拿大销售的许可，首批交付计划将于下月进行。

苹果在越南推出线上商店：据悉，苹果已于本周宣布在越南推出了其线上商店，当地消费者现可在苹果的越南官网购买相关电子产品和增值服务。值得一提的是，苹果还通过越南本土金融科技公司MoMo为当地消费者提供长达24个月的贷款服务。根据MoMo的一份声明，客户可以将他们的购买交易分成6到24个月的分期付款（需支付20%的首付款）。

投融资

循环经济初创公司ecoSPIRITS完成1000万美元融资：EcoSPIRITS于201 年在新加坡成立，是一家为高档烈酒和葡萄酒开发低碳、低废品配送技术的初创公司，旨在通过其闭环配送系统减少酒品供应链中的包装浪费。具体而言， ecoSPIRITS会将产品转移到其4.5升容积的可再填充的EcoTote容器中，然后将其发送到酒吧以与EcoSpirits的Smartpour酒龙头一起使用。

EcoSPIRITS表示，公司已为四季酒店等合作伙伴节省了每瓶550克的碳排放量，而这一数额约占烈酒分销和消费碳足迹的80%

这家新加坡远程医疗初创公司获得了东南亚同领域规模最大的A轮融资：Ora成立于2020年，主要通过旗下个性化护肤品牌Modules、男性健康品牌AndSons、以及女性生殖健康品牌Ova为患者提供远程医疗支持、涵盖线上咨询、线上购药、药物配送、买后护理等环节。

据介绍，自21年上线以来，Ora已经向患者提供了25万次咨询服务。此外，Ora也进一步指出，其平台主要面向东南亚年轻群体，并且其中有90%的患者（38岁以下）都是首次线上接受治疗。

“越南小腾讯”VNG计划融资1亿美元，有望明年在新加坡上市：VNG成立于2004年，是越南的首家独角兽公司（在2014年时成为独角兽，估值一度高至22亿美元）。该公司最初的名称为VinaGame，不过在经历了多年发展后，除游戏业务外，VNG也已经携旗下社交通信应用Zalo（2022年间，该应用在越南的使用率为87%，为当地最常用的消息应用）、数字支付平台ZaloPay、线上媒体平台Zing News、音乐流媒体服务Zing MP3···等众多互联网业务成为了当地的超级互联网巨头，并且也因上述类似的业务版图被外界称为“越南小腾讯”。而值得一提的是，自2008年以来，腾讯也通过多轮入股成为了VNG持股最高的外国股东（持股比超30%）。

新加坡数字保险交易所bolttech获得1.96亿美元融资：bolttech成立于2020年，是一家致力于将保险公司和其他分销商联系起来的数字保险交易所（该公司在官网自称为全球最大的技术型保险交易所）。基于bolttech，企业可以为自身客户购买从健康险到工具险等的众多类型保险。

观点&观察

解构伦敦，一座全球领先的游戏产业枢纽是如何炼成的：事实上，作为英国这一全球第五大电子游戏市场的首都，与外界的常规印象不同，在世界时尚之都、国际金融中心、全球生命科学创新中心等名号之外，伦敦也是世界领先的电子游戏市场和游戏产业枢纽。在伦敦，游戏行业正在于此进入一段足够闪耀的篇章，并吸引着越来越多的游戏业内人士怀揣着激情和梦想在这里驻足、发展、朝着更下一个阶段的进程不断前进。

目前，伦敦已经吸引了713家游戏开发商和发行商于此落户，占据了全国企业总数的近30%。

活动

BEYOND Expo 2023圆满落幕，再次掀起亚洲创新风暴：5月12日，为期三天的第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，在澳门威尼斯人金光会展中心圆满落幕！

在三天会议期间，BEYOND Expo 2023累计参会超过30000人次，共有超过600家企业参与展示，海外展商占比30%，邀请到中央广播电视总台，CGTN, CNN, Yahoo, Bloomberg, Reuters, TechCrunch, Engadget, South China Morning Post，腾讯科技，新浪科技，凤凰科技，澳门日报，Macao News等200家来自全球的媒体参与和报道大会盛况。作为本年度澳门最大规模的科技博览会，BEYOND Expo 2023的在与会规模、展出面积、国际化程度上都达到一个新的高度。