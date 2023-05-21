自去年年底以来，我们一直热切关注 AYRO Vanish，当时这家电动汽车公司推出了微型卡车平台，并吹捧其在 AYRO 德克萨斯工厂可以实现总装。AYRO 终于达到了一个关键的里程碑，它刚刚宣布该多用途平台现已开放预订。在整个 2023 年初，我们已经看到 Vanish越来越接近生产，这将使其成为第一款在美国组装的商用电动微型卡车。现在终于可以为多功能平台开放预购，准车主只需支付 250 美元的押金即可获得一席之地。

一旦达到全面生产，AYRO Vanish 将加入一个精选组。美国很少有真正的电动微型卡车，大多数罕见的例子都是进口的中国车型。

但随着对较小级别的电动多用途车和小型卡车的兴趣增长，Vanish 可能会进入一个成熟的市场。该公司将 Vanish 描述为“全尺寸卡车或货车太大，而高尔夫球车和多用途手推车太小”的角色的完美选择。

正如首席执行官 Tom Wittenschlaeger 解释的那样：

我们将自己视为 LSEV 领域的先驱。在我看来，我们的轻量级架构、适应性强的配置和在可持续性方面的努力在当今市场上是无与伦比的。宣布开放预购是让 Vanish 更接近市场的重要一步。由于其模块化设计，Vanish 确实是一款多功能电动汽车。基础 Vanish 带有“通用核心底盘”，它基本上是一辆小型平板卡车，但有多种装载选项可以帮助定制它以完成各种实用任务。

平板车可能是满足全方位运输需求的理想选择，尤其是在超大负载的情况下。但运营商也可以为 AYRO Vanish 指定带有折叠式后挡板和侧挡板的皮卡式货运板，以帮助容纳松散的货物。还有一个封闭的货箱，可以用来制造类似电动迷你箱式卡车或货车的东西。其他选项包括各种样式的门——或根本没有门——以及在街道合法 LSV（低速车辆）和非街道合法版本之间进行选择以供越野/封闭校园使用的选项。

目前尚不清楚这两种型号的区别，但 LSV 是联邦监管的机动车辆类别，其速度限制在相当慢的 25 英里/小时（40 公里/小时），因此可能会出现不适合用于以下用途的型号的性能变化公共道路。