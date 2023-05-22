Counterpoint 公布的最新数据显示，华为 HarmonyOS 系统在中国的市场份额已经达到 8%，成为安卓、iOS 之后的第三大手机操作系统。

数据表明，2022 年第四季度全球智能手机销量同比下降 14%。其中苹果 iOS 表现好于整体市场，同比下降仅 12%，而 Android 同比下降 16%。

研究报告显示，华为 HarmonyOS 系统的份额一直在增长，2023 年第一季度在全球市场的份额维持在 2% 左右，而在中国的份额达到了 8%。

▲ 全球份额

▲ 中国份额

分析师指出，到 2022 年，中国一直是 Android 细分市场的最大贡献者。与高端市场相比，Android 在中低端市场受到宏观经济逆风的影响更大，而这些因素也进一步影响到了 2022 年的安卓份额。然而，由于华为的衰落，iOS 在中国获得了更多份额，尤其是在高端市场。

在美国市场，iOS 和安卓市场份额互有胜负，而今年第一季度 iOS 以 52% 的份额暂时领先。

报告显示，印度虽然对苹果来说只是一个小市场，但正在变得越来越重要，而 iOS 的份额一直在稳步增长。参考随着苹果在印度的参与越来越多，再加上供应链正在向印度等地区发生转移，相信苹果市场份额将会在未来进一步实现增长。

来源：IT之家