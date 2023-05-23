近日，浙江联通与中兴通讯在台州完成5G双智协同网络技术大规模商用部署。

本次大规模部署结果表明：双智协同技术实现5G商用网络灵活适配不同场景、不同行业的差异化需求；通过“网络服务化、服务场景化、场景智能化、智能协同化”技术策略为“尽力而为”的管道化网络提供“精准适配”的服务化赋能；为数字工厂、数字交通、数字乡村、数字城市等多元化场景的业务发展奠定基础，助力打造5G+智慧网络，加速网、业数字经济发展。

双智协同技术打破传统多频多制式网络以覆盖、负载、容量等“一刀切”网络目标为中心的多网协同范式，通过用户级与网络级二元智能深度协同、联动提升，精准适配场景特征及业务需求，实现差异化用户体验与网络性能、网络效益的双优。

基于以上基本思想，浙江联通联合中兴通讯提出双智协同创新专题，发表《双智协同网络：理念与技术》论文，对目标场景、理论模型、关键技术及核心价值进行了系统性的阐述，双智促双优的首创理论模型和关键技术得到产业界的广泛认同。

2022年，浙江联通携手中兴通讯于台州对双智协同的关键技术开展系统性的试点验证和应用推广。首次引入了小区级互操作参数自优化以及智能用户编排的双智协同网络方案，满足差异化用户体验与5G分流比和流量的双优需求，在提升分流比的同时保障用户感知、释放5G流量，实现用户体验和分流比的联合最优。

网络侧通过智能分流比叠加智能用户编排技术，试点区域5G流量增加14.86%，5G分流比提升3.77%，5G回迁4G次数减少29.41%，用户感知类指标改善明显。网络侧实现高精准智能负荷均衡，改善5G网络的均衡度，全面释放5G流量，增强5G用户感知，提升5G投资回报。

用户侧基于指纹栅格免GAP测量，数传调度提升15%，基于AI虚拟栅格的异频免测量切换时延降低80%，大大提高数据传输效率和切换时延。

5G+智慧网络作为数字经济发展的重要基础，对打通经济社会发展信息的“任督二脉”，数字经济高质量发展具有重大推动作用。本次在台州的大规模商用充分说明，双智协同网络技术在保障用户感知、提升网络智能化、赋能产业数智等领域很好的满足5G+智慧网络需求。未来中国联通浙江公司将系统性赋能网络精细化运营及不同行业、不同场景的数字化发展要求，为数字中国的构建与发展提供全面的、领先的及智慧的5G网络基础设施。