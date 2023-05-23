全新的 2024 Toyota Tacoma TRD PRO 配备 IsoDynamic Performance 座椅，他们应该使道路上的颠簸更加微妙。以下是它们的工作原理以及丰田认为它们最有用的地方。

在大型卡车在经过崎岖道路时候座椅移动幅度很大，为努力减少恶劣路况对驾驶员的影响。这些座椅专为越野使用而设计。

丰田表示，IsoDynamic Performance 座椅将“稳定驾驶员的视野，以提高注意力、舒适度并减少崎岖小路上的疲劳。” 为实现这一目标，它采用了两个气液式减震器来管理座椅的垂直和横向行程。有趣的是，它们也是可调的。

丰田表示，用户可以“根据体重和乘员偏好”调整他们的 IsoDynamic Performance 座椅。奇怪的是，没有图表或图形可以帮助我们了解什么权重对应于什么设置。我们所知道的是，每个座椅背面的一对压力表显示的最低压力约为 60 psi，最高压力约为 170 psi。

压力表正下方的凸出状突起是用于增加气压的 Schrader 阀门。用户需要手动改变压力，他们可以使用每个阻尼器底部的旋钮接合或锁定它们。奇怪的是，每个座位上的阻尼器都是独立的，因此可以将它们设置为不同的压力，甚至可以只锁定一个。这样的设计应该能带来不错的驾驶体验，我们希望未来的消费级车辆能够引入这个技术。