近日，为制药行业提供全系列主动和被动温度控制运输解决方案的提供商 CSafe 宣布了 Krystal Biotech 的一项创新计划，为Krystal的Vyjuvek基因疗法提供冷链解决方案。

CSafe为Krystal定制的保温装运箱在整个产品运输过程中保持-20°C，以帮助确保Vyjuvek的剂量安全到达临床医生和患者手中。除了独领业界的真空隔热板（VIP）技术外，定制的CSafe CGT Ultra解决方案还简化了产品处理。

Vyjukek供应链通过利用CSafe的重新测试和重复使用计划得到进一步优化。这种方法采用可重复使用的装运箱，保持最高水平的热性能。当客户参与CSafe的重复使用计划时，我们的高素质团队会对隔热层和装运箱进行检查、清洁和热重新鉴定，以确保在重复利用之前的温度完善性。这种完全管理的端到端解决方案减少了不必要的垃圾填埋，是一种高效、有效且对环境负责的包装计划。

CSafe首席执行官Patrick Schafer表示：“细胞和基因疗法是CSafe的核心关注点，我们很荣幸能够支持Krystal Biotech及其变革性治疗。利用创新的工程概念，CSafe团队能够在生物制药创新和可持续发展方法方面保持领先地位。我们很高兴提供可持续高性能冷链的最先进解决方案来支持最进阶的疗法。”