特斯拉正在开发Model 3的彻底修改版本的彻底修改版本，这些有趣的渲染图让我们得以一窥它的样子。这些效果图由 Twitter 用户CYBRTRK420创建，看起来是基于一张泄露的图像，据报道该图像显示了新 Model 3 的修改后的行李箱盖。虽然现阶段不可能知道这些渲染图的准确性，但我们肯定会如果 EV 的更新尾灯看起来像这样，会很不错。

对我们来说，当前 Model 3的尾灯有点平淡无奇。这些效果图中的尾灯具有与当前模型相似的外边缘，但行李箱盖上的尾灯更薄且更有棱角。新形状还允许对内部 LED 签名的形状进行更改。

据报道，4 月，网上出现了一张有趣的图片，显示了更新后的 Model 3 的正面。图中车辆的前大灯比现在的汽车更细，形状类似于第二代特斯拉 Roadster。鉴于前灯的造型更时尚、更运动，我们认为尾灯也完全有可能看起来更具侵略性和动感。

除了修改后的外观，据了解，更新后的特斯拉Model 3 还将拥有全新的内饰。最近分享到 Twitter 的内饰推测渲染图描绘了它的方向盘经过重塑，转向杆被移除，屏幕也经过更新。重要的是要注意，尚未发布汽车修改后的内饰的真实图像，因此我们还不知道它是否看起来像这个渲染图。