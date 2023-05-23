根据Sensor Tower发布的商店情报数据，Miniclip旗下SYBO Games《Subway Surfers 地铁跑酷》以将近1820万次下载，位列4月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了21.6%的下载量；其次是巴西和美国市场，分别占8.3%和6.5%。4月3日，该游戏为庆祝开斋节重新引入马拉喀什地图。4月24日，新版本推出了芝加哥地图和由粉丝创作的新角色，大量的内容更新使其稳居下载榜榜首。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以近1800万次下载排名第2。印度是该游戏第一大市场，贡献了22.6%的下载量；其次是印度尼西亚市场，占16.8%，巴西市场以8.2%紧随其后。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、King《Candy Crush Saga》和米哈游《崩坏：星穹铁道》。

2023年4月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量超过45.6亿次，环比增长近1%。印度市场以8.6亿次下载排名第1，占全球总下载量的18.9%。巴西市场以8.1%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占7.8%。

得益于在《崩坏3》和《原神》项目的研发经验积累，米哈游《崩坏：星穹铁道》首次亮相就受到众多关注并取得了不俗的成绩。凭借其出色的美术设定、故事背景和战斗机制，这款银河冒险策略手游在中国、美国和日本等市场均荣登下载榜榜首。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。