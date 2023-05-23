EQuest Education Group是一家总部位于越南的教育科技公司。据悉，该公司已于近期获得了一笔1.2亿美元的融资。

这笔融资由股权融资和债务融资构成——其中，前者由KKR提供（通过旗下Global Impact Fund），债务融资则来自一家未透露名称的债权方。

值得一提的是，2021年时，EQuest也曾从KKR处获得了一笔1亿美元的投资，并以此数额成为当年越南教育科技领域中规模最大的一笔投资交易。

EQuest成立于2013年，主要致力于K-12、高等教育&职业教育、英语、数学四大学习领域，是越南最大的私立教育机构之一。根据EQuest提供的数据，机构在其教育生态中拥有超过36.2万名学生。

据透露，本次资金将用于推进EQuest的加拿大国际学校系统（CIS）的建设、强化其线下K-12教育以及高等教育系统——尤其是针对希望以更实惠的价格完成美国本科课程的越南学生（基于EQuest的教学项目，学生将能够以每年7000美元的实惠价格在越南完成整个美国学士学位的教育课程）、并招聘更多的教师人士。作为背景，有消息指出，EQuest的CIS系统为胡志明市最大的国际K-12学校系统。