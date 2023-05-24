福特详细介绍了其第二代电动汽车，包括新型全尺寸皮卡和三排 SUV 电动汽车。新车型将帮助汽车制造商实现其未来的电动汽车目标。福特坚持其在该品牌知名的细分市场推出电动汽车的战略。对于其第一代电动汽车，福特将客户最喜欢的车型转换为电动汽车，包括Mustang Mach-E和福特 F-150 Lightning，这两个细分市场福特传统上做得很好。

凭借丰富的卡车制造历史，福特表示将推出另一款代号为 Project T3 的全尺寸电动皮卡。这家美国汽车制造商在 3 月份透露了 T3 项目，首席执行官吉姆法利称其为“就像千年隼号一样 – 带有后门廊。”据福特称，这款电动卡车将专注于效率、最少的装饰和简化的制造流程，旨在全面降低成本。

福特表示，新的电动卡车，如 Lightning，将通过 OTA 持续更新软件，为工作和新的数字时代而打造。福特表示，其新型三排电动 SUV 专为公路旅行而设计，内部空间宽敞，续航里程可达 350 英里（以 75 英里/小时的速度巡航 300 英里）。福特排除了电动 Expedition 的想法，称它太大并且需要太多电池资源。

取而代之的是，其新型电动 SUV 中的电池尺寸将缩小三分之一，并最大限度地提高轮胎和推进效率，从而最大限度地延长续航里程。

新款电动 SUV 将包括快速充电功能（不到 10 分钟即可充电 150 英里）。也许，最重要的是，它将是负担得起的。但是，福特尚未公布定价。为了削减成本，福特推出了一个新平台，旨在简化所有细分市场的制造。福特的下一代平台将于 2025 年推出，并将提供先进的技术和软件，包括潜在的 3 级自主权。

福特的目标是通过垂直整合其供应链，包括通过其新的BlueOval City EV 大型园区，到 2026 年每年生产 200 万辆电动汽车。到目前为止，福特声称已获得所需镍和锂的 90%，同时透露与三大锂制造商（包括 Albermarle、SQM 和 Nemaska Lithium）的合作关系。Albermarle 将为大约 300 万辆未来的福特电动汽车供应超过 100,000 公吨的电池级锂。该协议为期五年，从 2026 年开始。

另一方面，Nemaska 将在 11 年期间每年供应多达 13,000 吨氢氧化锂。当 BlueOval SK 于 2026 年开始运营时，福特相信它将提供美国最便宜的电动汽车电池。福特还引入了一种新的分销模式，其特点是改善了买家和拥有者的体验。客户将能够通过灵活的购买选项跳过在经销商处的价格谈判，包括旨在加速交付（车辆在 10 天内交付）的补货中心。

为了到 2026 年底实现其 Model e 细分市场 8% 的息税前利润率，福特将继续降低其第一代产品的成本并提高效率。福特表示，其新的第二代电动汽车将在第一年实现 EBIT 正增长。最后，福特认为，到 2026 年，其BlueCruise将占福特 Model e 息税前利润率的 20% 左右。BlueCruise 提供了一种周期性较低、利润率较高的收入来源，福特计划继续改进和扩大这一收入来源。