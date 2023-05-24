5月10日至12日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心盛大召开。

金融资本是科技创新的重要推动力，并且也是创新生态中不可或缺的一部分。5月11日，BEYOND Expo 2023国际投融资峰会在澳门威尼斯人剧院会场/Stage T正式拉开序幕。通过9场主题谈话，来自全球范围内的多位尖投资人士与业界知名代表也为到场观众带来了对于当下资本前沿浪潮的最新探索和深度展望。

近年来，以东南亚和印度为代表的新兴市场不断在创投方面崭露头角。从越来越多的独角兽企业到更加成熟的生态基础，这些地区所能展示出的想象空间也在随之变得愈发庞大。而作为与世界科创板图逐渐深度接轨的体现之一，以ESG、人工智能、自动驾驶等为代表的当下全球热门主题也在这里得到了深刻体现。在CGTN新闻主播Lily Lyu的主持下，富敦资金管理有限公司董事总经理陈永岚（Eddie Chen）、Hammer Capital Group联合创始人Rodney Tsang与其就《新兴市场投资的未来前景》这一话题展开了一场激烈探讨。

陈永岚首先指出，当前，当人们谈起中国、东南亚、印度这些亚洲新兴经济体时，无论是数字化、医疗、消费还是制造，不难发现这里的几乎每一个行业领域中都在发生重大改变。不过，基于联合国气候变化框架公约，这其中最大的趋势可能还会是ESG方面。

他表示，为了应对气候变化的问题，中国、印度、新加坡以及印尼、泰国、马来西亚等众多国家都制定了相应的碳中和目标，并具体设定在了各不相同的时间节点。由于该时间点主要集中在了2060年附近，因此，留给这些国家的应对时间也就只有30到40年左右。欧洲的一些国家已经实现了碳达峰，但在中国、东南亚、印度这些新兴经济体，其碳达峰的进展仍然还在进行中。而从这一点出发，结合其所剩的并不太多的时间，这其中会存在着巨大的挑战。

而为了更好应对这一挑战，从政府到私人，从资本市场到工业领域，社会各界都在进行密切关注。以富敦为例，富敦推出了一个碳行动基金，投资于中国、东南亚、印度三大亚洲新兴经济体中的可再生能源、制造业、移动出行、以及农业科技在内的四大行业领域。

陈永岚随后也谈到了他对ESG本身的一些看法。他讲到，针对碳排放方面的应对策略并不是一夜之间达成的，这会是一个需要一定时间的过程。在早期阶段，它可能会需要政府的支持，而现在，在私人市场和资本市场，人们也在见证越来越多的行动于此出现，人们看到了机会，看到这是一个即将到来的“新时代——如果企业可以在ESG和碳减排方面做得好，这家企业也会有可能因此改善其财务状况，赚取更多利润。

他强调称，时间就摆在面前，而这也正是为什么我们看到所有相关行业领域和市场变得非常活跃的原因。所以，对企业来说，ESG不仅仅只是一种选择，更是一种必须，如果企业不这么做，它可能就会在30年内被淘汰，“这个时代真的来了，关于全球气候变化的社会意识，一切都在准备就绪···”

随后，Rodney Tsang也从科技领域近年来的转变方面分享了一些个人观察。Rodney表示，在经历了三年疫情和国际局势变化的影响之后，现在，企业必须要在收入模式方面考虑得更加周全——就像ESG一样，企业必须关注如何能够以可持续的方式继续展开自身业务，而这种情况也随着过去一年中资本市场降温现象的出现变得更加严峻，企业因此也就需要更加积极的做出迅速应对。

Rodney进一步讲到，作为一名投资人，在衡量一家企业是否可以去投资的时候，尤其是在早期企业中，管理层可能会是其唯一能够去“看到”的内容。因为在企业的起步阶段，业务并没有那么成熟，管理团队的愿景就成为了其中的重点。而随着疫情的出现，企业也随之有了一个新的考量点，即，他们在过去三年中取得了怎样的表现，有些公司可能已经崩溃，另一些或许在变卖资产。在他看来，对投资者而言，这实际上会是一个非常有价值的测试方式，从中可以去了解一个企业家或管理团队在面对灾难情况时有多大的韧性和资源。

他表示，现在，显而易见的是，其正在寻找更多现实的、可行的、有目标的管理层。在三四年前，人们非常习惯于去谈论收入方面的增长，比如如何在2年到5年内翻倍。但这在当下已经不起作用了，在谈论收入目标的时候，它所需要的基石，或者达成这一目标所面临的风险和牺牲会成为其中的关注点，并且变得更加合乎逻辑。

最后，针对接下来国内的新兴投资趋势，Rodney也分享了一些个人看法。他指出，在媒体层面，ChatGPT、自动驾驶、人工智能会是其中的常见热词。但从实际上来看，谁会在这些道路尽头成为成功者才是其中的关键。因此，他会更关注企业如何把这些技术运用到实际业务当中、如何用其改善自身业务。如果不能达到这一点，这些技术就很难能够走得很远。“···因此，我认为，在看公司时，我不会说我只投资人工智能机器人和GPT技术···我想看的是他们如何拥抱这项技术，看看他们如何用技术改善自己的业务，我认为这才是机会所在。”