总部位于新加坡的BandLab Technologies是当地音乐创作社交平台BandLab的母公司。该公司日前宣布，已经获得了一笔2500万美元规模的B1轮融资。据悉，融资后，BandLab Technologies的估值达到了4.25亿美元。

本次融资由Cercano Management（前身为Vulcan Capital，微软联合创始人保罗·艾伦持有的投资机构）领投，Prosus Ventures参投。

作为此次B1轮融资的背景，去年早些时候，BandLab曾以6500万美元的规模结束了其B轮融资。当时，该公司的投后估值为3.15亿美元。

BandLab Technologies由郭孔丰之子郭孟儒于2015年创立（郭孔丰为益海嘉里金龙鱼董事长），旗下的主打产品为一个名为BandLab的免费音乐创作社交平台，用户可以于此完成从录制到混音再到协作处理等一系列的音乐创作流程（支持iOS和安卓双平台），并同时能通过BandLab进行社交分享。

此外，BandLab Technologies也提供了包括面向专业音乐人士的数字音频工作站Cakewalk、面向独立音乐家和制作人的专业服务网站ReverbNation、以及伴奏/beats交易平台Airbit（今年2月份时收购而来）。

据透露，目前，BandLab Technologies共拥有6000万注册用户。

而作为BandLab Technologies的另一大成就之一，2016年时，该公司曾以未披露数额的资金收购了滚石杂志（Rolling Stone）49%的股份。当时，据报道表示，收购后，BandLab并不会参与该杂志的编辑业务，而是将创建一个名为Rolling International的新子公司，通过该子公司在全球范围内开展现场活动、商品销售和酒店服务。

回到本次融资，据了解，BandLab计划利用这笔资金进一步开发其音乐创作工具，并专注于新兴创作者的促进活动。此外，也有消息指出，BandLab Technologies也计划以此在全球范围内扩大其员工团队。