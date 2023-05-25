根据Canalys发布的最新报告，2023年第一季度，拉丁美洲智能手机市场出货量同比下降 10% 至 2800 万部。继 2021 年和2022 年在高库存水位的推动下的强劲表现后，连续第五个季度出现同比下滑的现象。

Canalys 驻墨西哥高级顾问 Miguel Perez 表示：“拉美地区 2023 年的开局挑战重重。厂商和市场之间的表现差异很大，这也体现出目前的商业环境举步维艰。渠道去库存目前是部分厂商的当务之急，但也有一些厂商的库存水位在本季度初就已经回到健康水准，最终在第一季度实现增长。尽管市场在2023年第一季度的同比下滑仍反映了经济困局，但随着库存水平逐步恢复健康，大众消费支出不断增加，下半年有望迎来反弹。为了更好地迎接下半年可能出现的回暖，厂商做好自身的市场定位至关重要。”

Perez 补充道：“厂商排名中，前三名的竞争局面始终稳定，后面名次的争夺也一如既往地激烈。凭借不断强化的品牌定位，加之良好的渠道管理，三星在过去十多年中的每个季度都占据第一名的位置。这样的品牌地位让它可以获得更广泛的影响力，在不断加剧的市场竞争中保持不败战绩。尽管2023 年第一季度的出货下跌 21%，但三星头把交椅的地位始终岿然不动。亚军摩托罗拉今年开局表现抢眼，全新发布的E 和 G 系列产品功不可没，在阿根廷、巴西和墨西哥创下亮眼的销售表现。尽管在墨西哥、哥伦比亚和秘鲁面临当地的不利因素，小米仍夺得季军的宝座，去年这三个国家的出货量达到其总出货量的60%以上。”

苹果继续拓展在该地区的业务，2023年第一季度的出货量增长 13%。虽然拉美的购买力相比其他发达国家有限，但该地区已成为苹果战略发展的重点市场。加之该品牌在北美和欧洲的市场环境充满挑战，拉美的重要性日益提高。OPPO是前五大厂商中增长速度最快的一个，出货量增加 35%。OPPO 进入拉美市场后，一直致力于将墨西哥打造为地区性基地，如今业务已扩展到哥伦比亚、秘鲁和智利。

Perez 补充道：“面对诸多不确定性，厂商需要继续优先考虑库存管理和盈利能力。对于一些有野心的厂商，他们将制定更高的增长目标，并在整个2023 年进行大举投资。对于缺乏投资资本和清晰渠道战略的厂商而言，他们很快就会被甩在后面。渠道始终以开放的态度，对待新品牌、新活动和合作机会。因此，厂商想要脱颖而出，就必须充分展示其承诺和意愿，与渠道建立牢固的关系。”

厂商想要在挑战重重的经济环境中继续保持或扩大市场份额，就必须进行谨慎的库存管理，保持盈利能力，与合作伙伴进行更深入的合作。成熟的厂商将专注于主要市场，充分利用品牌知名度和本地渠道关系。同时，新兴品牌则可以更多地关注本土机会，满足特定细分市场的需求。保持健康的库存水平、提供具有竞争力的交易条件，投资品牌宣传，这些举措将带为品牌带来强大优势，Canalys预计，拉美市场将在 2023 年下半年迎来复苏。