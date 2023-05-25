根据Canalys发布的最新报告，2023年第一季度，中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）出货量同比下降 24%至890万台。重新开放后，商业活动有所复苏，但企业和消费者对电脑的支出仍趋保守。台式机（包括台式工作站）出货量下降28% 至 280 万台，笔记本电脑（包括移动工作站）出货量下降22%至610万台。平板电脑出货逆势上扬，总出货量同比增长38%至650万台。

商用市场出货量同比下降27%，其中，中小企业的需求尤其疲软。消费市场出货量虽略有好转，但同比仍大幅减少21%。Canalys分析师徐颖(Emma Xu) 表示：“目前来看，中国经济已经进入恢复阶段，但个人电脑市场尚未有明显好转的迹象。从商业的整体表现来看，服务业出现回暖迹象，但商业投资和IT 支出仍相对疲软。对于中小型企业而言尤其如此，这些企业的运营仍面临预算紧张的困境，而且鉴于当前的经济形势，很多企业也会推迟在设备方面的支出。一季度以来，中国整体的消费者支出相对强劲，但主要集中在旅游和酒店住宿等领域，并未用于购买新电脑。尽管短期的市场走势不尽如人意，但仍可以看到一些积极信号，预示着下半年的进一步复苏，政府和大企业有望优先带动个人电脑需求的复苏。由于短期内客户在支出方面更加谨慎，厂商需要对应地调整其产品，附加服务，甚至在融资支付方面为客户提供更多选择，以此来获得更多机会。”

联想仍位居中国个人电脑厂商之首，但2023年第一季度的出货下降24%，达到330万台。华为本季度表现强劲，个人电脑出货量增长34%， 接近100万台，位居第二。第三名惠普出货量下降幅度较少，为7%，并且该厂商曾再次重申，承诺将中国列为重要销售和制造市场。戴尔在中国五大厂商中的个人电脑出货量跌幅最大，减少 45%，位列第四。华硕排名第五，出货量达到70万台。

平板电脑市场方面，在活动促销以及厂商各种新产品的推动下，市场表现相对具备韧性，同比增长38%。徐颖表示：“随着产品和价格更加多样的平板产品的推出，平板电脑在中国的渗透率不断增加。厂商目前正在通过不断创新以提高平板在生产和工作方面的表现，包括使用键盘和手写笔类配件，配备支持工作和学习的应用程序等。通过这些举措，强化了平板电脑在更广泛设备生态系统战略中的支柱地位，可支持厂商在未来充分抓住来自消费、商业和教育领域的需求。“

苹果在平板电脑市场处于领先地位，出货量达到250万台，翻了一倍以上。相比之下，去年同期因受到新冠疫情的干扰，表现相对疲软。华为的平板电脑出货量增长23%，达到110万台。但随着其他本土品牌不断推出和扩展产品系列，华为面临的竞争压力也更加严峻。荣耀和小米位居第三和第四位，同步增长幅度分别为66%和 13%。联想排名第五，出货量下降3%，是前五平板厂商中唯一出现同比下降的厂商。