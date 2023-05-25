近日，储能系统方案提供商深圳国瑞协创储能技术有限公司（以下简称“国瑞协创”）完成超亿元人民币Pre-A轮融资，由混沌投资领投，松禾资本等机构跟投，光源资本担任财务顾问。本轮融资资金将用于持续加强全系列储能产品及核心部件研发投入，进一步扩张产能。

接下来，国瑞协创将加强在储能系统安全技术、热失控检测技术、核心部件及基础研发体系的建设；同时进一步完善产品矩阵，快速布局国内工商业、源网侧储能和海外市场。未来，公司还将凭借开放的组织架构和股权结构，持续吸引行业精英，共同助力公司成为行业领跑者，为促进新能源消纳利用、加快能源行业绿色低碳转型、助力实现“双碳”目标贡献自身力量。

混沌投资表示：“在‘碳中和’及能源革命背景下，新能源一直是混沌持续深耕的方向。储能作为新能源细分子赛道，需求确定性高、空间大、增速快，储能设备是重要的能源基础设施，因此我们一直在寻找优质的行业标的。随着储能设备铺设越来越广，行业对安全性的要求越来越高，电力电子能力越来越成为储能公司核心竞争力之一。国瑞协创团队在电力电子行业深耕多年，具备国际一流公司管理经验。公司核心技术自主可控，并得到上游头部产业方的认可，成立不到一年就成功实现了产品量产出货，验证了团队极强的执行力。相信随着资本助力，公司能够快速实现规模化复制，进一步提升竞争力，成为推动行业发展的重要一员。”

松禾资本创始合伙人罗飞表示：“新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，以锂电为代表的电化学储能迎来飞速发展。国瑞协创公司拥有行业资深的专业技术团队、公司发展战略明确，执行力强，发展迅速，我们期待国瑞协创能在这个高速发展的赛道取得更多成果，我们也将一如既往的支持国瑞协创。”

光源资本董事总经理薛玲表示：“双碳目标推动全球能源结构加速转型，以电化学为代表的储能产业将在新型能源系统中发挥重要作用，迎来黄金发展期。国瑞协创团队深耕电力电子及电化学储能领域多年，公司汇聚了顶尖的多学科行业专家，紧紧围绕‘安全、性能、成本’的第一性原理，快速完成核心技术研发与供应链建设，成立一年便实现批量化产品交付及新产品上市，并积极投入核心技术研发与全球市场布局。光源资本高度认可国瑞协创团队的创业精神、行业前瞻性与差异化发展战略，非常荣幸担任公司本轮财务顾问，期待与国瑞协创携手并肩，为全球储能事业发展做出卓越贡献。”