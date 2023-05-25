5月25日，由生成式人工智能（AI）驱动的临床阶段生物医药科技公司英矽智能宣布，公司自主研发的USP1小分子抑制剂ISM3091已获得美国食品药品监督管理局（FDA）新药临床试验申请（Investigational New Drug Application，IND）批件，用于在实体瘤患者中开展I期临床试验。这是公司在生成式人工智能赋能下发现的首款进入临床阶段的抗肿瘤候选药物。

英矽智能将在美国和中国同期开展全球多中心、开放标签I期临床试验，在晚期实体瘤患者群体中评估ISM3091的安全性、耐受性、药代动力学特征以及初步疗效，并进行剂量递增与优化试验，为后续II期临床试验确定单药治疗的推荐剂量。英矽智能已经向美国FDA和中国国家药品监督管理局（NMPA）提交了该I期临床试验申请，预计最快将在2023年7月于美国率先启动首家临床试验中心。

英矽智能高级副总裁、全球临床开发负责人Sujata Rao博士表示，“PARP抑制剂（PARPi）是合成致死领域第一个经临床批准的药物，它已显示出积极的临床治疗效果。然而，并非所有患者都对此有响应，而受益于此的患者往往也会产生耐药性。英矽智能开发的USP1小分子抑制剂ISM3091具有高度选择性，有望成为下一代合成致死疗法为实体瘤患者带来创新解决方案。”

ISM3091是一款具有“同类最佳”潜力的口服高选择性小分子抑制剂，靶向调控DNA损伤和修复的新颖合成致死靶点USP1。临床前研究结果显示，ISM3091在多个肿瘤细胞系中显示出潜在疗效，并在BRCA基因突变的肿瘤细胞、同源重组修复模型中具有强效的抗增殖活性。此外，ISM3091在临床前安全性实验中表现出良好的耐受性和较大的安全窗，部分数据已在2023年美国癌症研究协会年会（AACR）以壁报形式公布。

英矽智能联合首席执行官兼首席科学官任峰博士表示，“ISM3091是英矽智能第三个进入到临床阶段的自研项目，很高兴看到这款候选药物表现出的临床前安全性和潜在药效。ISM3091是在Chemistry42辅助下生成，从已公开的专利来看，其分子结构具有高度新颖性，这再次验证了AI平台从头生成新颖分子的能力。英矽智能持续致力于AI驱动的药物发现，期待高效发现新颖治疗选择，满足未竟临床需求。”

ISM3091具有新颖的结构由英矽智能自有分子生成平台Chemistry42辅助设计和优化。该平台以多年累积的生物、化学、文本数据库和预训练模型为基础，整合42种生成式引擎，以及500余种预测引擎，提供基于结构和配体的药物设计策略，辅助具有特定性质的分子生成。得益于强大人工智能平台和内部专业团队的紧密配合，英矽智能于2021年6月启动USP1项目，并于9个月内成功提名临床前候选化合物ISM3091，仅合成和测试不到80个化合物。

英矽智能创始人兼首席执行官Alex Zhavoronkov博士表示，“自2021年来，英矽智能已经提名12款临床前候选化合物，其中USP1小分子抑制剂是首个进入临床阶段的抗肿瘤项目。很高兴看到英矽智能团队在生成式人工智能帮助下，将多款候选药物推进到临床阶段。期待在即将开展的多中心临床试验中进一步评估候选化合物ISM3091，并验证英矽智能AI药物发现平台能力。”

依托生成式人工智能驱动的自有药物研发平台，英矽智能迅速搭建涵盖约30条创新疗法管线的多元化疗法组合，其中3条管线已推进到临床阶段。包括此次获批临床的潜在“同类最佳”USP1小分子抑制剂ISM3091；2023年2月进入临床I期的抗新冠口服3CL蛋白酶抑制剂ISM3312；以及用于罕见病特发性肺纤维化(IPF)治疗的全球首创AI药物ISM018_055，该药物已完成中国和新西兰的I期临床试验，并于2023年1月获FDA孤儿药认定（ODD）。