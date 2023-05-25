总部位于约克郡的 Econ Engineering 公司推出了一款新型电动砂砾卡车。该公司表示，由于一系列可拆卸车身选项，卡车可以全年运行，这使得它可以在车队角色之间切换。

卡车的灵活性来自 Econ 的新型电动快速更换车身 (E-QCB) 系统。除了砂砾车身外，卡车还可以配备用于高速公路维护的自卸车车身或用于垃圾收集和回收的笼式自卸车。

Gritter Truck 是由 Econ 内部开发的。用于更换车身的 E-QCB 系统使用液压油缸在可拆卸车身之间切换，公司称只需 15 分钟，由一名操作员控制。

这个新的“Econ Zero”系列中的第一个是建立在 19 吨重的沃尔沃 FE Electric 4×2 底盘上的完全运行的原型。沃尔沃卡车表示，该开发是 Econ Engineering 的研发团队与沃尔沃卡车英国和爱尔兰的产品专家以及供应商 Crossroads Truck & Bus 合作的产物。

“我们花了很长时间开发新的 E-QCB，进行了全面的重新设计和试用，以确保我们能够为我们的客户提供一年可以使用 52 周的全电动解决方案，”Jonathan Lupton，董事总经理表示。“该车辆在城市环境中运行最佳，那里的日里程通常少于一些较长距离的高速公路路线。由于这款车型可以轻松切换车身类型，因此客户可以全年都从中受益。”