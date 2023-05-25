全新换代的蔚来智能电动全能SUV——ES6正式上市。全新ES6采用蔚来第二代设计语言，纯粹、精致，充满未来感。“Design for AD”的设计理念将瞭望塔式的传感器布局与车顶融为一体，引领智能电动车时代的设计。全新ES6车身长4854毫米，宽1995毫米，高1703毫米，轴距2915毫米。相较于第一代ES6，轴距更长、车身更宽、高度更低，展现出更加动感的车身姿态。全新ES6车高降低55毫米，但通过座舱布置的整体优化，后排头部空间增加75毫米。

全新ES6内饰采用开阔的双层环抱式设计，可再生藤木与隐藏式出风口融合，极富层次感。全新ES6首次在扬声器上采用专属定制的声学面料，具有良好的透音性。全新ES6标配Microfiber超纤绒顶棚。采用同级领先的可开启全景天窗，采光面积接近1m²。

全新ES6应用蔚来自研的高端座椅平台，主副驾座椅均标配20向调节，含悬浮式4向可调节头枕。全新ES6座椅采用Multi-layer多层舒适系统，从表面包覆材料到座椅骨架层共计9层支撑。表皮复合层内衬的3D Müller纤维层材质，相当于10000个独立的小弹簧，触感细腻。Comfort Pad舒适泡棉层厚度达到20毫米，100%覆盖座椅表面，有效提升入座的舒适感。

全新升级的女王副驾拥有多达22向调节，支持一键零重力模式，形成双120度零重力舒享姿态；同时，女王副驾还提供舒躺模式，座垫尾端可抬升，在160度大倾角躺姿下获得更加舒适贴合的座椅支撑。全新的女王副驾配备加热、通风、按摩功能，支持靠背、坐垫、腿托三区分区加热，配合Air Cushion背部舒缓和Spa级八点式按摩，给用户最极致的舒享体验；全新ES6后排座椅具备电动角度调节功能。

全新ES6拥有灵活的储物空间，后备箱采用三层储物设计，容积达668L；后排座椅支持4/2/4灵活分区放倒。后排座椅放倒后，最大容积达到1430L。

高性能是蔚来的基因，全新ES6标配双电机四驱，搭载前150千瓦感应电机和后210千瓦永磁电机，总功率达到360千瓦，扭矩达到700牛米，百公里加速仅4.5秒。标配自研高性能四活塞定钳，百公里制动距离仅34.5米。

全新ES6标配自研ICC智能底盘域控制器，搭载CDC动态悬架阻尼控制系统，可以根据不同的路面环境做出瞬态阻尼调整，调整速度最快可达500次/秒，只需0.01秒可完成大于6000牛的阻尼力调整，让车辆的动态在运动和舒适之间游刃有余的切换；全新ES6可通过个性化调节，实现多种百公里加速时间和9种驾驶模式；标配ISS智能舒适刹停功能，可以在制动末端自动调节制动力，大幅度抑制刹车导致的“点头”现象，提升城市拥堵场景的驾乘舒适性。

全新ES6将率先搭载Banyan 2.0.0系统，带来超过120项功能新增和体验优化，通过打通蔚来产品、服务与社区，带来全行业独一无二的智能用车体验。“专属服务”应用，用户可通过车机直接向专属服务群发起服务需求，并支持一键发送位置、系统录屏等车辆信息。“日历”应用，可在授权后联通用户手机日历行程，并通过NOMI实现独有的智能语音记事提醒功能。“加电路线自动规划”功能，全新ES6基于蔚来能源云，具备了行业最优的导航&加电一站式路径规划能力，用户长途出行无需费心规划沿途加电方案，在地图界面一键发起导航，系统即可提供多种路径规划方案供用户选择。

智能驾驶方面，全新ES6标配Aquila蔚来超感系统，拥有包括激光雷达在内的33个高性能传感器；标配ADAM蔚来超算平台，搭载四颗NVIDIA Drive Orin X芯片，总算力高达1016 TOPS。基于Aquila蔚来超感系统和ADAM蔚来超算平台，全新ES6全系标配23项安全与驾驶辅助功能。7月1日，基于BEV的NOP+正式版将提供服务；高速领航换电将会在今年三季度首批开通40座高速换电站，并逐步覆盖更多高速换电站，实现高速场景不间断的点到点领航辅助；城区NAD也将于近期在上海开通小规模体验。

全新ES6标配HUD；标配ADB智能多光束大灯，可实现矩阵远光控制，在Aquila超感系统的加持下，激光雷达结合前视摄像头，自动侦测路况，指引照明系统实现精准的光束分布，避免干扰对向和同向的其他车辆，夜晚行车更加安全。

全新ES6可选装N-Box增强娱乐主机，N-Box是PanoCinema蔚来全景数字座舱的“娱乐大脑”，拥有强大算力和视频编解码能力，是提升用户座舱娱乐体验的“第二车机”。它支持多人AR大屏观影，多种方式输入输出，配合NIO Air AR眼镜带来等效6米最大201英寸巨幕，匹配7.1.4沉浸声音响，带来沉浸式的影音娱乐体验。游戏机，笔记本电脑、平板电脑均可即插即用，用户可在专属音乐厅、电影院、游戏室之间随意切换。

全新ES6提供10种车身颜色和4种内饰主题可选，包括专属外观色银河紫和专属内饰主题色珍珠贝。蔚来全新ES6搭载75kWh电池包车型起售价368,000元；100kWh电池包车型起售价426,000元。采用BaaS电池租用方案，起售价298,000元。即日起全新ES6于蔚来APP开放预定，用户试驾即刻开启，5月25日开启用户交付。