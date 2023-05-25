近日，上海智峪生物科技有限公司（简称“智峪生科”）宣布完成了超亿元 A 轮融资，本轮融资由青岛清池创投基金领投，惠每资本、宏沣投资和钱塘创投跟投，生命资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资资金将用于加强研发及推动公司合成生物学管线建设。

据悉，智峪生科在本轮融资后，将从技术、平台、管线、团队四大维度进一步深耕“AI+合成生物学”：1.进一步筑高自身独有且行业领先的 AI 技术壁垒；2.加速将 AI技术整合进公司从 DBTL（Design、Build、Test、Learn）循环到放大生产的全流程环节当中，打造新一代 AI生成型合成生物学智造平台；3.基于新一代 AI生成型合成生物学智造平台扩展公司现有产品管线，推进产品快速落地；4.生产基地的建设以及人才团队的扩充。

上海智峪生物科技有限公司成立于2021年，是由来自国内外知名学府及工业界经验丰富的大分子结构预测与设计算法开发以及合成生物学实验团队所发起设立。公司致力于通过人工智能和生物计算的方法，从反应路线设计，到相关生物元件的挖掘、设计及改造，再到自动化高通量智能化的研发和生产，重构合成生物学全流程来达到极致的降本增效，并最终驱动产品的生产和快速落地。

青岛清池创投基金合伙人钱然婷女士表示：“近年来，AI+生物计算在生命科学领域中的应用潜力随着AI技术的高速迭代逐渐显现。智峪生科团队将AI与合成生物学深度融合，在蛋白质结构预测的领军科学家王晟博士的带领下，通过AI技术赋能合成生物学DBTL各个环节。公司成立两年以来，不断丰富产品研发管线，且实现了首个产品的商业化试水。我们寄希望于智峪生科团队持续以最前沿的AI技术赋能合成生物学的应用，向市场高效输出兼具创新性与成本优势的产品。”

惠每资本表示：“智峪生科集合了多个细分领域的AI算法科学家及合成生物方向产业化经验丰富的团队，致力于将世界前沿的干湿实验闭环落地在酶法绿色制造管线，从而将AI、合成生物学、药物研发的技术优势转化为商业化优势。我们期待团队进一步攻克行业瓶颈，推动大分子药物研发、酶法绿色制造产业的重要突破。”

宏沣投资创始合伙人楼国强先生表示：“智峪生物致力于通过AI赋能合成生物学，预测蛋白结构、优化选品、降本增效，解决行业的难点痛点，实践了当前绿色可持续发展战略，也与我们宏沣投资关注的方向十分契合。智峪团队是一支实力强劲、富有创造力的队伍，我们看好智峪的前景并很荣幸有机会参与公司的发展，相信在王晟博士的带领下，公司会展示出在合成生物学领域更大的潜力，给行业带来更广阔的空间。”

生命资本董事总经理李盛文表示：“ AI和合成生物学技术有两个很大的共同点是对已知事物的降本增效和对未知事物的探索和创造。而智峪生科是目前业内基于以上两点将AI与合成生物学从底层就进行深度融合的公司。将国际领先的AI技术赋能合成生物学DBTL以及放大生产等各个环节，从而打破产业选品难，放大难的困局。以数据为驱动的AI技术打破各个细分赛道的壁垒，从而使智峪生科合成生物学管线覆盖医药、农业、食品以及医美等各个领域，推动合成生物学技术在各个领域的落地和应用。”