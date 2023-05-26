越来越多的车企引入双向充电技术，为这项技术的未来商业前景打下基础。

”双向充电”这个技术正在被越来越多的新能源产业链所接受，越来越多的电动汽车不仅能够为汽车驾驶储存能量，而且还能为建筑物和更广泛的电网供电。双向充电也有可能使整个电网更加绿色和高效，使风能和太阳能得到更多和更好的利用。到目前为止，大多数电动汽车都是围绕着单向充电而设计的，从电网中获取能量为电池充电，然后只释放能量为车辆供电。有了双向充电，车辆也能从电池中放电，在插电时将其反馈给建筑物和电网。

双向充电是您的汽车电池能够从电网接收能量并能够共享其产生的电力。双向充电也可以使整个电网更加绿色和高效，使风能和太阳能得到更多和更好的利用。主要有两大类：车辆到电网 (V2G)：能量从 EV 充电器输出以支持电网。车到家或企业 (V2H)：能源用于为家庭或企业供电。当您为电动汽车充电时，它从电网接收的交流电 (AC) 需要转换为直流电 (DC)，以使其成为为汽车电池供电的正确格式。这可以通过车内的转换器或外部充电器进行。如果您想使用电动汽车电池中存储的能量为您的家庭供电或将其送回电网，则必须将来自汽车的直流电转换回交流电。这是由双向充电器完成的。

日产汽车的Fermata Energy 的 FE-15 充电器可以使用电动汽车的电池为建筑物供电、充电并将储存的能量送回电网，是同类系统中第一个获得 UL 9741 双向充电解决方案认证的系统。早在 2012 年，日产就承诺其电动汽车最终会在高峰时段甚至紧急情况下将其储存的电池电量分享回您的家中或电网。这项技术被广泛称为车辆到电网 (V2G)、车辆到家庭 (V2H) 和车辆到负载 (V2L)，它们都可以互换使用来描述将 EV 转换为备用系统的系统发电厂。

其他汽车制造商也有双向充电解决方案，包括福特的智能备用电源功能可用于其全电动 F-150 Lightning 卡车。还有现代 Ioniq 5 和6 V2L 功能，可以使它们成为出色的露营伙伴。另一方面，特斯拉也有类似思路，推动其专用的 PowerWall 电池备份解决方案——与它扩展到虚拟发电厂规模的解决方案相同。

此外，沃尔沃汽车透露了对双向电动汽车充电初创公司 dcbel 的新投资。该公司的“r16”家庭能源站是一个成熟的可再生能源生态系统，具有太阳能、备用电源双向充电功能和智能家居能源管理系统。通过其风险投资公司沃尔沃汽车技术基金，沃尔沃宣布将支持 dcbel 对其家庭能源系统的研发 (R&D) 和上市努力。该系统通过转换屋顶光伏发电的太阳能并将其存储在固定电池存储器中来实现家庭能源管理的自动化。车主还可以利用双向充电将沃尔沃电动汽车的能量送回家中，以节省高峰时段的公用事业成本（车到家），或者将其卖回电网（车到电网）获得补偿. 它还支持同时为两辆电动汽车充电。沃尔沃已经表示其即将推出的 EX90 将成为该品牌首款具有双向 EV 充电功能的电动汽车。

能源价格上涨加上频繁停电是当今消费者面临的挑战，与安装在住宅中的太阳能光伏系统中常见的标准 7 kWh 锂电池相比，EV 电池可以存储多达 10 倍的电量。电动汽车车主可以通过 V2G 获得积分或降低能源成本。在夏天或者冬天极端天气情况下高需求时期减轻电网压力。在非高峰时段以最低费率为车辆充电，同时在能源费率最高时将电力回馈到电网，并降低您的整体能源成本。电动汽车电池可以帮助减少您对电网的依赖，尤其是与屋顶太阳能电池板结合使用时。新的商业模式和合作伙伴关系增加了可再生能源的使用，并将多余的电力卖回电网。

总得来说，双向充电技术正在走向成熟，一体化可再生能源生态系统存在极大的发展机遇，我们会乐于见到这个行业走向成熟，变成一个可持续发展产业。