根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比下降 21%，出货量跌至 2090 万部。由于消费者在财务上保持谨慎态度，减少在消费电子产品方面的支出，因此继前四个季度后，东南亚经历了又一季度下滑。由于各个价位新机型的市场反响良好，三星得以扩大其领先优势，出货量达到560 万部，市场份额为 27%。OPPO以 400 万部的出货量位居第二，市场份额为 19%。该品牌主打 150 美元至 200 美元价格范围的机型，其中更是以A系列产品占据了市场主导地位。小米和vivo势均力敌，各自出货量均达到250 万部，小米的排名也得以攀升至第四位。realme则以220 万部的出货量及11%的市场份额跻身前五。

Canalys分析师Chiew Le Xuan表示：“各品牌都期望3-4月的节日活动以及新品的推出能激发消费者购机需求，但这未能达到预期。智能手机厂商在过去几个季度进行了库存调整，准备利用印尼和马来西亚的斋月节以及泰国选举期间的消费升温，以推动销量增长。尽管与去年相比吸引力有所下降，但苹果和三星拓展了渠道活动，从而增加零售渠道流量并提高品牌知名度。其他中国厂商希望效仿OPPO的成功战略，逐步提高价格区间，以提升其品牌形象。”

Chiew Le Xuan补充道：“由于该地区二线城市的消费者较为谨慎，抑制了高价位产品的购买需求，导致智能手机的渗透率在宏观经济下行的情况下受挫。印尼和菲律宾等对价格敏感，且市场规模较大的发展中国家正面临这种情况，它们的市场规模分别同比萎缩了21% 和 17%。尽管泰国的出货量下降了 13%，但最近运营商之间的并购浪潮推动促销活动和5G捆绑销售活动的增加，使苹果和三星从中受益。与此同时，越南的出货量同比下跌40%。由于全球经济状况导致当地电子制造业增长放缓，消费者支出下降，使得旧款手机的库存水位有显著降低。”

Canalys分析师Sheng Win Chow表示：“Canalys对2023 年东南亚市场的发展前景持保守态度，由于商业环境不太理想，预计该地区在短期内将面临需求方面的挑战。此外，换机周期延长和智能手机采用率增长缓慢，均将进一步导致渠道库存膨胀并面临财务挑战。Canalys预计， 2024 年的情况会有所不同，与 2023 年相比，该地区的出货量将增长 7%。不过，东南亚在全球经济复苏中仍然处于有利地位，能够从中获益。该地区获得了不少投资，为将来的需求反弹做好了准备。由于该地区的关键消费者群体——中产阶级和年轻人口在不断扩大，因此对智能手机厂商来说，东南亚仍然是一个充满希望的市场。此外，数字支付和分期付款的快速发展，也使高端设备的价格对大众来说变得更加亲民。”