全球首家货运无人机航空公司Dronamics今天宣布，其旗舰机型”黑天鹅”在保加利亚巴尔奇克机场成功完成了首次飞行；这展示了物流行业在提高产品运输效率方面的潜力。

Dronamics的成立源自两兄弟对寻找一种更快捷、更环保、更实惠的送货方式的强烈愿望，公司的使命是让任何地方的任何人都能实现当天货物送达。 这一重要里程碑是数月以来地面测试和小规模飞行的最终成果。 “黑天鹅”无人机由两名商业航空公司的飞行员从Dronamics地面控制站遥控驾驶。

这次飞行测试的成功验证了该公司面向商业飞行的持证货运无人机技术。该项服务将于今年晚些时候启动，面向多个行业，以快速和具有成本效益的解决方案来满足不断发展的消费者需求。

Dronamics联合创始人兼首席技术官Konstantin Rangelov表示：”从最初对‘黑天鹅’无人机进行构想那天起，我们就一直在为这次飞行而努力。 今天，我们创造了历史，并自豪地证明了我们无人机技术的有效性”。

Dronamics联合创始人兼首席执行官Svilen Rangelov表示：”为证明我们的设想切实可行，我们投入了巨大努力，秉持坚定的信念，并发挥了强大的积极动力。 我们现在可以专注于下一步，即商业运营的推出，我们对此感到无比兴奋”。