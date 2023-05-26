现代汽车印度公司与壳牌印度公司合作，在印度的 36 家电动汽车经销店安装 60 kW 直流快速充电器。与壳牌印度公司的合作是现代电动汽车充电基础设施扩展计划的一部分，该计划旨在通过采用环保型电池电动汽车提供以客户为中心的解决方案，以实现更清洁、更绿色的未来。

如果可行，壳牌印度公司还将考虑在经销商处安装 DC 120 kW 快速充电器，而不是 DC 60 kW 快速充电器。该战略合作伙伴关系旨在扩大印度电动汽车充电基础设施的规模。

现代汽车目前在 45 个城市拥有 72 家电动汽车经销商网络。在现代的 EV 经销商中建立公共EV 充电设施的第一阶段已于过去结束。第 2 阶段已与 Shell India 合作，在另外 36 家经销商处安装 DC 60/120 kW 快速充电器，这将通过创新的、以客户为中心的硬件解决方案提供无忧、可靠、快速和安全的充电体验。

此次合作实现了快速充电、绿色能源和 24×7 客户支持的客户价值主张，在这种向清洁移动的转型驱动中创造了客户体验的新基准。

现代汽车致力于实现可持续发展的未来，投资并建立了自己的充电器管理系统 (CMS)，这是一个开放平台，使电动汽车客户（无论品牌如何）都能获得无缝的电动汽车充电体验。通过此次合作，现代 CMS 也将提供壳牌的充电器网络以及现代自己的充电器和来自第三方充电点运营商的充电器。在 CMS 上以数字方式定位、导航和支付等高级功能使该平台成为任何汽车制造商为促进印度 EV 充电而采取的独特的行业领先举措。