Evermos是一家总部位于印尼的社交电商平台。该平台日前宣布，已经成功筹集到了3900万美元C轮融资。

Evermos在一份声明中指出，这笔融资由IFC和IFC Emerging Asia Fund联合领投，回归投资者Jungle Ventures、顺为资本、UOB Venture Management、Telkomsel Mitra Inovasi以及新加入投资者SWC Global、Endeavor Catalyst、Uni-President Asset Holdings等参投。

针对本次融资的用途，Evermos表示，它将通过加深对爪哇市场的探索并扩展到苏门答腊岛，并也计划把这笔最新资金用于加强其经销商网络，从而使品牌能够更快地覆盖印尼2线和3线城市中不断增长的人口。

Evermos成立于2018年，致力于让商家无需花费资金即可通过开设在线商店赚取额外收入、帮助小品牌成长为家喻户晓的知名品牌（Evermos自称为印尼最大的社交电商网络）。有数据显示，截至今年1月，Evermos平台上每月约有16万名交易经销商。此外，Evermos也进一步指出，平台的品牌合作伙伴也已经达到了1600个左右。

作为Evermos的接下来的发展规划，Evermos联合创始人兼首席执行官Ghufron Mustaqim表示，在解决印尼品牌因该国的独特地理因素和经济状况而面临的物流问题时，平台注意到，品牌同时也面临着分销以外的各种挑战。据他指出，平台将会在以上问题方面继续通过创新来更有效地连接本地品牌和偏远地区的客户。

在市场表现方面，Evermos透露，自疫情以来，从2020财年到2022财年间，平台的GMV增长了17倍。

数据显示，在印尼，中小微企业占据了当地企业规模的99.9%，并从中贡献了60.3%的GDP份额。不过，受当地地理因素等限制条件的影响——印尼从西到东横跨5100公里、拥有1.7万多个岛屿，使得这些企业/商家在全国范围内的扩张成本和时间花销显得格外艰巨，并且尤其是就偏远地区/周边区域而言，只有不到0.5%的企业够扩大自身规模。