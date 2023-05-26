LEVC（伦敦电动汽车公司）宣布对其 TX 出租车和 VN5 轻型货车进行改进，这两款车都受益于更大、更高效的电池。34.6 千瓦时的装置升级了 LEVC 最先进的 eCity 动力总成，提供更高的容量（从 31 千瓦时上升）和更高的效率， TX和VN5的二氧化碳排放量更低，增强了 LEVC 车辆对改善城市空气的贡献质量。

得益于新电池，TX 出租车现在的二氧化碳排放量仅为 14 克/公里（低于 19 克/公里），而 VN5 的二氧化碳排放量为 17 克/公里（低于 19 克/公里）。司机和车主经营者也开得更远，TX 的纯电动续航里程现在为 78 英里（从 64 英里增加），总续航里程增加到 333 英里（从 318 英里增加）。VN5 的纯电动续航里程增加到 73 英里（从 64 英里增加）和总计 328 英里（从 318 英里增加）。

自 2017 年以来，LEVC 在其开创性的工厂生产了世界上最先进的电动出租车 TX，并从 2019 年开始生产了电动 VN5 厢式货车。自 2018 年 1 月第一辆 TX 出租车在伦敦交付以来，已有 8,500 多辆汽车投入使用专为全球市场打造。

LEVC首席执行官 Alex Nan评论道：“我们的车辆在全球销售了数千辆，LEVC 的 eCity 技术是现代出租车司机的动力总成选择。更新后的电池进一步支持了我们客户本已引人注目的商业案例，为司机、业主经营者带来显着好处，同时有助于改善城市环境的空气质量。我们屡获殊荣的 TX 继续满足全球对清洁和无障碍出行的需求。随着新市场采用 TX，我们很自豪能够为改善 20 多个市场的空气质量做出如此重大的贡献。”

对该公司的智能、绿色、安全和无障碍移动解决方案的需求持续激增，TX 电动出租车现已超过柴油动力 TX4，成为伦敦最常见的黑色出租车。

TX 和 VN5 的升级电池是在 LEVC 最近宣布其创新的纯电动汽车技术之后推出的，该技术将使该品牌从高端出租车制造商转变为领先的电动汽车解决方案提供商。LEVC 的空间导向架构 (SOA) 是世界上第一个专注于为车载空间设定新标准的电动汽车平台。该架构将为比以往更多的消费者带来经过内部优化的零排放机动性，同时使 LEVC 能够进入现有 TX 和 VN5 模型之外的新领域。