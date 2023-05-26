根据TechInsights发布的跟踪报告，就全球出货量而言，持续上升的通货膨胀、地缘政治冲突、对经济衰退的担忧以及能源危机导致的生活成本紧缩，仍然对全球大部分地区的消费者信心产生负面影响，导致消费者对包括平板电视在内的高价电子产品的需求减少。东欧的地区冲突导致该地区2022年的需求崩溃，也导致到2023年为止全球电视销售疲软。因此，TechInsights将2023年平板电视总出货量预测从之前预测的2.289亿台(同比增长3.6%)进一步下调至2.173亿台(同比下降0.03%)；智能电视出货量从之前预测的2.022亿台(同比增长6.8%)下调至1.924亿台(同比增长2.9%)。然而，主要区域市场的情况有所不同，亚太地区智能电视的出货量在2022年下降了3.3%，而北美的出货量下降了超过8%，西欧去年的出货量下降了10%。

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在世界上许多国家，智能电视的拥有率已经超过了50%。智能电视功能正迅速成为大多数新电视型号的标准功能，它们现在也成为极具竞争力的视频流平台，具有稳定、流畅的用户界面，定期更新的操作系统，并支持广泛的最流行的流媒体视频服务。长期以来，消费者在访问电视屏幕上的流媒体视频方面有广泛的选择，许多人选择使用外挂媒体流媒体盒/棒，如苹果电视、Roku播放器和亚马逊的Fire电视流媒体设备。然而，智能电视本身现在正日益成为首选的接入点，这在很大程度上要归功于现代第一和第三方电视流媒体平台的出现带来的用户界面和性能的改进。

然而，TechInsights近期发布的研究报告指出，就全球出货量而言，持续上升的通货膨胀、地缘政治冲突、对经济衰退的担忧以及能源危机导致的生活成本紧缩，仍然对全球大部分地区的消费者信心产生负面影响，导致消费者对包括平板电视在内的高价电子产品的需求减少。东欧的地区冲突导致该地区2022年的需求崩溃，也导致到2023年为止全球电视销售疲软。因此，TechInsights将2023年平板电视总出货量预测从之前预测的2.289亿台(同比增长3.6%)进一步下调至2.173亿台(同比下降0.03%)；智能电视出货量从之前预测的2.022亿台(同比增长6.8%)下调至1.924亿台(同比增长2.9%)。然而，主要区域市场的情况有所不同，亚太地区智能电视的出货量在2022年下降了3.3%，而北美的出货量下降了超过8%，西欧去年的出货量下降了10%。

TechInsights的预测数据显示，2022年三星以近20%的全球出货量份额成为明显的市场领导者，其次是TCL (12.1%)， TCL在2022年首次超过LG(11%)。海信是第四个拥有两位数市场份额(10.4%)的供应商，在几个关键地区确立了自己的领先地位，并发展了其零售分销合作伙伴网络，着眼于未来几年的进一步增长。TCL和海信这两个领先的中国品牌也进一步进军欧洲，并夺取了近年来欧洲所有主要供应商的份额，包括三星、LG和排名第三的飞利浦(预计将在2023年被TCL超越)。

在电视操作系统方面，三星的Tizen自2015年以来一直排名第一，但在2022年输给了谷歌的安卓电视/谷歌电视，至少比我们的预期早了一年。安卓电视已经被包括TCL、海信、索尼等主要厂商在内的大量电视OEM厂商采用。除了海信之外，越来越多的第三方电视OEM厂商也在使用海信拥有的Vidaa平台，该平台的份额也在增加，到2022年达到近8%的份额。最后，Roku的电视操作系统正在稳步进军英国市场，并通过与Metz和TCL的合作，在德国推出了首批电视机型。