比以往任何时候都更加动感，具有丰富的数字创新，并且首次采用全电动驱动——这就是全新 BMW 5 系四门轿车迈向赛道的方式。作为世界上最成功的商务轿车的新版本BMW i5，在中高端汽车领域引领可持续高端机动性之路。

始终如一的电气化、先进的 BMW iDrive 显示和控制系统以及“QuickSelect”、新的数字服务以及贯穿整个产品生命周期的更高可持续性是未来领域取得进展的特征，这对 BMW 集团当前的转型至关重要。

全新 BMW 5 系轿车将于 2023 年 10 月开始投放市场。新一代车型将在全球范围内提供全电动驱动，并根据市场区域提供插电式混合动力系统以及高效汽油和柴油发动机，包括 48 伏轻度混合动力技术。与所有前几代车型一样，全新 BMW 5 系轿车在 BMW 集团丁戈尔芬工厂生产，BMW i5 的电动机和高压电池也在这里制造。

清晰简洁的设计语言强调了全新 5 系轿车的运动优雅和存在感。与前代车型相比，新版本的长度增加了 97 毫米，达到 5,060 毫米，宽度增加了 32 毫米，达到 1,900 毫米，高度增加了 36 毫米，达到 1,515 毫米。它的轴距加长了 20 毫米，达到 2,995 毫米。

全新 BMW 5 系轿车的前视图以对双头灯和 BMW 双肾型格栅的现代诠释为特色。几乎垂直排列的 LED 元件用作转向指示灯和日间行车灯。向前突出的 BMW 双肾型格栅具有宽阔的环绕和可选的 BMW Iconic Glow 轮廓照明。

全电动BMW i5配备了经过广泛增强的第五代 BMW eDrive 技术，并推出两种型号。BMW i5 M60 xDrive，将高达 442 kW/601 hp 的驱动器与标志性的 M 性能和特定设计功能相结合。前后轴上的两个高度集成的驱动单元构成了电动全轮驱动。当 M Sport Boost 或 M 起步控制功能激活时，系统产生的扭矩高达 820 Nm（605 lb-ft）。这使得 BMW i5 M60 能够在 3.8 秒内从零加速到 100 公里/小时（62 英里/小时），其最高速度被电子限制为 230 公里/小时（143 英里/小时）。

BMW i5 eDrive40 也可提供。它的电动机驱动后轮，并产生 250 kW/340 hp 的最大输出功率和高达 430 Nm（317 lb-ft）的最大扭矩，并具有 Sport Boost 或 Launch Control 功能。BMW i5 eDrive40 在 6.0 秒内从零加速到 100 公里/小时，其最高时速为 193 公里/小时（120 英里/小时）。

节省空间的高压电池位于车身底部，提供 81.2 kWh 的可用能量。除了高效的电动机外，最新版本的自适应能量回收以及用于加热和冷却内部、驱动器和高压电池的热泵技术的智能组合也为长续航做出了贡献。BMW i5 M60 xDrive 的 WLTP 值分别为 455 – 516 公里（282 – 320 英里）和 BMW i5 eDrive40 的 497 – 582 公里（309 – 361 英里）。借助新的 MAX RANGE 功能，如果需要，可以通过限制功率和速度以及停用舒适功能将续航里程增加多达 25%。

另一种配备电动全轮驱动的 BMW i5 型号也将在 2024 年推出。