AEHRA是一个新的全球超高端电动汽车品牌，已与总部位于奥地利的电池供应商 Miba Battery Systems (Miba) 建立合作伙伴关系，为 AEHRA SUV 和轿车车型开发定制电池解决方案。

与 Miba 的技术合作伙伴关系将使 AEHRA 能够提升为其 SUV 和轿车车型提供动力的电池技术，大大超过传统“现成”解决方案所提供的技术。通过与 Miba Battery Systems 合作开发电池组，两家公司将创建一个定制解决方案，专门用于与 AEHRA 的车辆架构和车身结构集成，以优化续航里程、效率和减轻重量。

开发过程将优化电池的可持续性和可修复性，以确保电池组和车辆的长寿命。此外，AEHRA 的整体能源方法不仅优先优化电池效率，还优先优化整个电力传动系统，包括电动机和传动系逆变器。它还扩展到 SUV 和即将推出的轿车车型的变革性设计，为空气动力学和降低滚动阻力设定了新标准。

AEHRA 是第一家充分利用扁平 EV 架构的所有优势的制造商，除了重写车辆设计手册外，还为寻求智能、超高端可持续移动性的客户采用全新的动力总成性能方法。

Miba Battery Systems 目前在其位于奥地利的 VOLTfactory #01 开发和生产其电池解决方案，并将为 AEHRA 提供配备 FLEXcooler 的电池系统，Miba 称这是当今最轻便的冷却系统，具有出色的性能。

Miba Battery Systems 的更多 VOLTfactory 站点将很快开放，以服务于国际 OEM 的本地到本地方法，并满足全球对定制优质电池解决方案的需求——遵循 AEHRA 的全球业务方法。