现代汽车集团与 LGES 签署谅解备忘录，在美国生产电动汽车电池，进一步加快集团在北美的电气化进程。该集团和 LGES 将各自持有合资企业 50% 的股份，这将涉及超过 43 亿美元（5.7 万亿韩元）的投资。

“现代汽车集团正专注于电气化努力，以确保在全球汽车行业的领导地位。我们将通过与全球领先的电池生产商和长期合作伙伴 LG Energy Solution 建立新的电动汽车电池工厂，为引领全球电动汽车转型奠定坚实的基础，”现代汽车公司总裁兼首席执行官 Jaehoon Chang 表示。

LG Energy Solution 首席执行官 Youngsoo Kwon 表示：“汽车和电池行业的两个强大领导者携手合作，我们已准备好共同推动美国的电动汽车转型。” “通过进一步提升我们的产品竞争力和全球运营专业知识，LG Energy Solution 将尽最大努力为我们的客户提供终极可持续能源解决方案。”

新合资公司的年产能为30GWh，可支持年产30万辆电动汽车。该工厂将位于佐治亚州萨凡纳的布莱恩县，毗邻目前正在建设中的现代汽车集团 Metaplant America。

合资公司计划2023年下半年开工建设，最快2025年底投产电池。现代摩比斯将使用该工厂的电池组装电池组，然后将其供应给该集团的美国制造工厂，用于生产现代、起亚和Genesis EV 车型。新设施将有助于在该地区建立稳定的电池供应，并使集团能够快速响应美国市场不断飙升的电动汽车需求。

通过这家合资企业，LGES 目前在美国拥有 7 家正在运营或正在建设的电池工厂，该公司正集中其大部分资源扩大产能。通过扩大本地生产，LGES 旨在以规模和速度提供创新产品，从而加快美国的清洁能源转型。