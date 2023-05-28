科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.05.22-2023.05.28）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

自去年的融资寒冬阴霾以来，作为东南亚以及印尼今年的首家独角兽企业，eFishery的出现无疑为这里的创投领域注入了一针强心剂。当然，更重要的是，基于这家“摸鱼达人”，本期，我们也将再次感受印尼农业科技领域的独特力量。

在达成“以9000万美元C轮融资达成全球水产养殖技术产业领域融资规模之最”成就的eFishery之外，如笔者此前所指出，作为东南亚人口第一大国的另一个体现，印尼的农业科技领域也让其成为了这片区域的绝对代表。有数据指出，目前，印尼是东南亚最大的农业科技初创市场、以近60家农业科技初创公司的总数远超其他所有东南亚国家相应企业的总和。

而作为印尼农业科技领域强大韧性的另一种体现，过去一年间，其农业科技初创公司的融资交易数量较上年几乎翻了一番，从13笔增长至了25笔。与此同时，该领域的融资规模也得到了大幅提升，较上年的1.47亿美元增长至了3.75亿美元。

当然，印尼之所以能够交出如此优异的答卷离不开其庞大的人口基数和相对富饶的土地资源。有数据显示，截至2022年2月，印尼境内4060万人（占当地人口总数的15%）在农、林、渔业领域工作。并且另有数据指出，印尼农业领域的从业者约占当地总就业人数的27% 。

在这样的背景下，伴随着日益兴起的科创浪潮，坐拥庞大市场和生态基础的印尼农业科技领域自然也就逐渐开启了其高光时刻——根据16年财年至21年财年期间产生的收入统计，得益于当地政府的不断推动、资本的热切拥抱、以及其数字化进程的进一步展开，印尼农业科技市场在这段时期内的复合年增长率达到了39.7%。

最后，关于印尼农业科技领域的未来表现，有观点指出，在22年至26年财年间，该领域将在价值方面继续呈现出较上年更好的上升趋势，其市场将进一步扩大。而作为这种势头的体现，在未来，农业科技有望重塑印尼的价值链关系，并将建立其全新的生态系统。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Counterpoint：印度尼西亚智能手机出货量 2023 Q1 同比下跌 7.6%：根据Counterpoint印度尼西亚智能手机月度追踪报告，2022年第四季度购物季过后，印度尼西亚智能手机出货量在2023年第一季度同比下降7.6%。本季度出货量没有进一步下降，主要归功于3月正值斋月购物季出货量增长。这一下降主要受中高端智能手机出货量影响，2023年第一季度高端智能手机出货量同比下降25.8%。另一方面，入门级智能手机市场在2023年第一季度同比增长2.7%。

Canalys：2023 Q1 东南亚地区智能手机市场下跌 21%，但未来依然可期：根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度，东南亚地区智能手机市场同比下降 21%，出货量跌至 2090 万部。由于消费者在财务上保持谨慎态度，减少在消费电子产品方面的支出，因此继前四个季度后，东南亚经历了又一季度下滑。由于各个价位新机型的市场反响良好，三星得以扩大其领先优势，出货量达到560 万部，市场份额为 27%。OPPO以 400 万部的出货量位居第二，市场份额为 19%。该品牌主打 150 美元至 200 美元价格范围的机型，其中更是以A系列产品占据了市场主导地位。小米和vivo势均力敌，各自出货量均达到250 万部，小米的排名也得以攀升至第四位。realme则以220 万部的出货量及11%的市场份额跻身前五。

越南国家二维码将支持“云闪付”扫码支付：银联国际日前宣布，与越南国家支付公司（NAPAS）签署合作备忘录，双方约定共同推动越南国家二维码VietQR聚合银联支付信息。此次合作落地后，银联移动支付产品在越南的受理覆盖率将提升至70%。消费者使用云闪付APP、境内支持“云闪付网络支付平台”的钱包，以及境外银联标准钱包，都可扫当地二维码完成支付。

Lazada推出了基于ChatGPT的聊天机器人：据悉，东南亚电商巨头Lazada已于近期推出了旗下基于ChatGPT的聊天机器人LazzieChat。据介绍，这是东南亚同领域中的首个由OpenAI的ChatGPT驱动的（基于Azure OpenAI服务）电商AI机器人。Lazada表示，LazzieChat可以通过根据用户的查询为其提供个性化建议和产品推荐，从而提升用户在Lazada上的购物体验。

投融资

新加坡网络安全技术公司SquareX获600万美元种子轮融资：近日，新加坡网络数据安全技术公司SquareX宣布获得600万美元种子资金，投资方为Sequoia Southeast Asia。该公司致力于打击浏览器安全漏洞，计划利用新资金推进工程研发和市场推广。SquareX是一款浏览器扩展，让用户在“一次性浏览器”内打开链接和文件，这个“一次性浏览器”将在SquareX的数据中心运行，这样用户就无需担心个人信息被暴露。

这家越南教育科技公司筹集到了1.2亿美元融资：EQuest成立于2013年，主要致力于K-12、高等教育&职业教育、英语、数学四大学习领域，是越南最大的私立教育机构之一。根据EQuest提供的数据，机构在其教育生态中拥有超过36.2万名学生。

据透露，本次资金将用于推进EQuest的加拿大国际学校系统（CIS）的建设、强化其线下K-12教育以及高等教育系统——尤其是针对希望以更实惠的价格完成美国本科课程的越南学生（基于EQuest的教学项目，学生将能够以每年7000美元的实惠价格在越南完成整个美国学士学位的教育课程）、并招聘更多的教师人士。作为背景，有消息指出，EQuest的CIS系统为胡志明市最大的国际K-12学校系统。

新加坡音乐创作社交平台BandLab的母公司获得2500万美元融资：BandLab Technologies由郭孔丰之子郭孟儒于2015年创立（郭孔丰为益海嘉里金龙鱼董事长），旗下的主打产品为一个名为BandLab的免费音乐创作社交平台，用户可以于此完成从录制到混音再到协作处理等一系列的音乐创作流程（支持iOS和安卓双平台），并同时能通过BandLab进行社交分享。

此外，BandLab Technologies也提供了包括面向专业音乐人士的数字音频工作站Cakewalk、面向独立音乐家和制作人的专业服务网站ReverbNation、以及伴奏/beats交易平台Airbit（今年2月份时收购而来）。

获1.08亿美元融资后，eFishery成为东南亚今年的首家独角兽企业：动点出海获悉，根据相关监管文件显示，印尼渔业养殖初创公司eFishery已经筹集了1.08亿美元的D轮融资。融资后，eFishery的估值也达到了13亿美元，并以此加入印尼独角兽阵营。值得一提的是，eFishery也是东南亚今年以来的首家独角兽企业。

获得顺为资本等提供的3900万美元融资后，这家印尼社交电商平台希望帮助更多企业打通下沉市场：Evermos成立于2018年，致力于让商家无需花费资金即可通过开设在线商店赚取额外收入、帮助小品牌成长为家喻户晓的知名品牌（Evermos自称为印尼最大的社交电商网络）。有数据显示，截至今年1月，Evermos平台上每月约有16万名交易经销商。此外，Evermos也进一步指出，平台的品牌合作伙伴也已经达到了1600个左右。

观点&观察

共享电动汽车，正在成为新加坡绿色进程的催化剂：可以看到，在新加坡，电动汽车似乎正在开启一段新的篇章。然而，从现实的角度而言，要想让电动汽车成为一种主流选项，不难发现这里仍存在着一定的挑战——这不仅仅在于相对缺乏社会各界的关注，围绕电动汽车的常见误解和稀缺的电动汽车充电基础设施也是其中不可忽视的阻碍。

在这样的背景下，新加坡共享汽车GetGo联合创始人兼CEO Toh Ting Feng认为，新加坡需要展开更多的工作来进一步促进电动汽车的普及，并且他相信，共享电动汽车或许会成为其中的一个重要催化剂。

出海风险防范：国际贸易合同中的不可抗力条款：不可抗力通常是合同尾部必备的条款之一，尤其是近年来的新冠疫情，对每个人的生活造成了巨大的影响，除了要进行居家隔离和推迟复工等措施外，各国还纷纷实施了旅行警告和入境限制等措施。在这种情况下，已签署跨境合同面临着不能履行而违约的困境，例如跨境贸买合同、跨境建设工程施工和加工承揽合同等正在进行中的合同。