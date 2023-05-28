OPPO 带来了旗下的新品OPPO Reno10 Pro+。这款产品依然秉承了 OPPO 一贯的设计风格，加入了美感的基因。此外，兼具轻薄手感和大底潜望镜头。

从外观上来说，搭载大底潜望长焦的OPPO Reno10 Pro+ 的厚度控制在 8.28mm，重量仅为 194g，让每一位用户无论横拍、竖拍、单手拍，都可以轻松握持。此外，其搭载了 SUPERVOOC S 电源管理芯片，节省了主板上 45% 的快充器件面积，搭配等效 4700mAh 的大电池，带来更加强劲的续航能力。支持长寿版 100W 超级闪充，27分钟可充至 100%，充电 5 分钟，就可以刷剧 3 小时。

正面的屏幕是抓人眼球的，要保质保量。OPPO Reno10 系列搭载了 OPPO Find X6 系列的同款动态光影屏并支持 ProXDR 显示功能。Reno10 系列通过光子矩阵显示技术，可以记录高达 1200 万个光子点矩阵信息，实现最高8倍的亮度激发，带来更加接近人眼真实所见的画面光影分布。1400nit的峰值亮度、2772 x 1240分辨率、120Hz 智能动态刷新率等诸多技术。

背部来说，是很受年轻人关注的一个设计点，所以必须设计出美感来。这次，OPPO 带来了灿烂金配色，具备了高级、细腻、淡雅的金色光泽，可以随着光线流动，金缕流纱工艺，带来了精密的纹理和如丝绸般细腻的触感。背后的摄像头组合也做了性能提升。强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，成像能力比较到位。

硬件配置和软件体验上还是 OPPO 一如既往的品质。搭载骁龙 8+ 旗舰芯片平台，满血版 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存，并拥有全新升级的 ColorOS 超算平台和航天级超导石墨散热系统，OPPO 还与华中科技大学合作，联合研发焕新存储技术，实现了系统的久用如新，整体使用算是流畅。

拍照体验来说，这个摄像头组合可谓实诚，主摄5000万像素 1/1.56英寸，支持OIS，潜望长焦 6400万像素 1/2英寸，悬浮棱镜防抖 3X光变，120X数字变焦，超广角 800万像素 1/4英寸。从实拍效果来看，在光线充足的情况下，户外的成像快速犀利，白平衡到位，光影的刻画比较立体。在室内环境，也能较为出色描绘景色，色彩到位；微距的拍摄细节刻画自然，背景虚化柔和。

整体来说，OPPO Reno10 Pro+是款做工精致的机型。硬件的配置也是相当厚实，有靠谱的处理器和摄像头组合，在软件和拍照的调教上也较为到位。同时，在 AAC 瑞声科技加持下，通过超光影长焦镜头、大师级扬声器、高性能 X 轴线性马达、双麦克风，融合了视觉、听觉、触觉、语音的结合。对于即将到来的激烈的下半年手机市场，这或许是个比较稳妥的选择。