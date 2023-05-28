Waymo和Uber Technologies宣布建立新的多年战略合作伙伴关系，从凤凰城开始，通过 Uber 平台让更多人可以使用 Waymo Driver。自从两家公司成立以来，Waymo 和 Uber 都以各自的方式彻底改变了出行方式。现在，他们正在合作，将 Waymo 世界领先的自动驾驶技术与 Uber 大规模的拼车和交付网络相结合。

这一整合将于今年晚些时候在 Waymo 在菲尼克斯新扩展的运营区域内公开推出一定数量的 Waymo 车辆，并将包括本地交付和乘车旅行。Uber 用户将能够在 Uber 和 Uber Eats 应用程序上体验 Waymo Driver 的安全和愉悦。乘客仍然可以通过 Waymo One 应用程序直接叫车。Waymo 的凤凰城业务占地超过 180 平方英里，是目前世界上最大的全自动服务区。

Waymo联席首席执行官 Tekedra Mawakana 表示：“我们很高兴为人们提供另一种方式来体验完全自动驾驶带来的愉快和拯救生命的好处。” “优步长期以来一直是人力拼车领域的领导者，我们的开创性技术和全电动车队与他们的客户网络相结合，为 Waymo 提供了接触更多人的机会。”

“优步提供了进入移动、交付和货运的全球可靠市场的途径，”优步首席执行官 Dara Khosrowshahi 说。“全自动驾驶正迅速成为日常生活的一部分，我们很高兴能将 Waymo 令人难以置信的技术带到优步平台。”

Waymo 和 Uber 期待提供安全、愉快的全电动和全自动驾驶体验。