法拉第未来宣布FF 91 EV成功通过联邦机动车安全标准（FMVSS）碰撞测试要求。FF 进行了最严重的碰撞测试，并成功通过了所有这些测试，包括正面、侧面和背面碰撞测试。

FF具有独特的侧面碰撞防撞带或“护城河车身结构”+“护城河包结构”，以保护乘员和高压电池。侧面结构设计独特，兼顾最佳乘员保护和高压电池保护，并为整车设计提供最佳封装空间。

FF 继续在其运营的各个层面取得进展，包括制造、销售计划和 FF 的交付计划。FF 于 4 月 14 日宣布在位于加利福尼亚州汉福德的 FF ieFactory California 完成了第一辆 FF 91 汽车的生产。这紧随最近宣布的FF 91车辆正式开始生产。

本着 FF 共同创造和共享愿景的持续精神，官方在今年 4 月概述了一个三阶段交付计划，旨在为所有 FF 用户提供最佳体验。在第一阶段，FF 将让行业专家 Futurist Product Officers（“FPO”）先睹为快，并让这些用户第一次有机会全额付款以预订和体验创新的 FF 91。这些行业专家 FPO 预计将在第二阶段开始时拥有预留的 FF 91 车辆。初始阶段定于 5 月底启动，标志着车辆交付计划的开始。

公司正在对行业专家 FPO 进行资格认证。符合条件的人将被邀请以先到先得的方式购买汽车，并将被邀请参加一系列共创活动。公司将于6月6日举办首批行业专家和用户共创日主题活动。

在 FF 完全整合的销售旅程中，用户将能够在线体验 FF 的汽车，未来在 FF 自有/合作伙伴展厅之一，他们将能够访问 FF 的 O2O 平台进行购买，而合作伙伴将能够无缝集成到FF的直销模式。