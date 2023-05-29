福特汽车公司表示，它与特斯拉汽车公司达成协议，将为福特电动汽车客户提供美国和加拿大超过 12,000 个特斯拉增压器的使用权，从 2024 年春季开始，福特电动汽车客户可用的快速充电器数量将增加一倍。

特斯拉开发的适配器将为配备组合充电系统(CCS) 端口的福特 F-150 Lightning、Mustang Mach-E和E-Transit车辆提供对特斯拉 V3 充电点的访问。从 2025 年开始，福特将为未来的电动汽车配备 NACS 充电端口，无需适配器即可直接接入特斯拉增压器。

福特 Model e 首席客户官 Marin Gjaja 表示：“特斯拉在创建大型、可靠和高效的充电系统方面处于行业领先地位，我们很高兴能够以一种有利于客户和电动汽车整体采用的方式联手。” “Tesla Supercharger 网络具有出色的可靠性，NACS 插头更小更轻。总的来说，这为客户提供了卓越的体验。”

BlueOval Charge Network 已经是北美最大的公共充电网络，拥有超过 84,000 个充电器，包括 10,000 多个公共直流快速充电器。添加超过 12,000 个 Tesla Superchargers 创建了美国和加拿大最大的综合快速充电网络，旨在显着减少福特客户的充电焦虑，自动路由到最近的充电器并通过 FordPass 无缝计费。

此外，到 2024 年初，福特经销商将在BlueOval 充电网络中增加大约 1,800 个面向公众的快速充电器和地点。