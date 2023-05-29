今年早些时候，泰国同日本政府签署了一份谅解备忘录，以促进两国之间的投资与合作。

该谅解备忘录旨在提高泰国的竞争力，并致力于促进泰国和日本中小型企业之间的合作。当然，这也是继去年日本承诺扩大对泰国的投资——特别是在高科技行业的投资之后所进行的进一步联系的体现（去年为日泰两国建交135周年）。

在泰国逗留的期间，“日本版名片全能王”Sansan的首席营收官Edward Senju注意到，泰国的企业仍在投身解决理应由数字化技术达成的纸张后台操作流程。不过，他也表示，当前，越来越多的日本科技公司开始追随日泰两国政府的合作步伐，加入到泰国的数字化转型进程中，为其贡献一份属于自己的力量——并且Sansan正是其中众多探索者之一。

Edward表示，Sansan看好泰国的发展潜力，并把它看作公司在东南亚地区进行业务增长的一个具有吸引力的市场。而作为体现，近期，Sansan在泰国开设了一个代表处，并正在考虑从其位于新加坡的区域总部以及位于菲律宾的发展中心开始，进一步扩大公司在泰国的业务。

他强调称，泰国不断增长的数字经济、现有的日泰商业联系、以及政府对数字经济的推动举措···等因素对日本的科技创业者和从业者来说是一个良好机遇。事实上，已经许多传统的日本跨国公司在泰国展开了经营。

“这些正是科技巨头试图利用快速发展的东南亚及其近7亿人口规模的长期趋势的部分体现，而新加坡则会是像我们这样的公司进入泰国等区域市场的一大跳板。”他讲到。

根据一份来自2021年的数据显示，2021年期间，泰国的数字经济迅速增长，达到570亿美元，占该国GDP的13%。

Edward指出，这种增长是由多种因素推动的，包括移动设备的日益普及、电商市场的增长、以及政府对数字转型的日益关注。

他表示，尽管美国的数字经济规模比泰国大，但泰国的数字经济增长速度更快，而这也使泰国对那些希望扩展到东南亚的技术供应商来说变得更有吸引力。

“日本和泰国之间的合作由来已久。现在，有5800多家日本公司在泰国经营，其中大多是集中在传统行业，如航运、海事、物流。不过，随着泰国政府日益致力于进一步发展其数字经济，进入泰国高科技领域的日本公司的数量也在逐渐增加···去年，泰国政府发布了国家数字转型战略，希望把泰国打造成东南亚的‘数字中心’，并将对高速互联网和5G网络基础设施进行大规模投资。（在这样的背景下），我认为，希望向东南亚扩张的日本公司应该考虑将泰国当成一个关键市场。”

据泰国商务部透露，日本是去年在泰国投资最多的外国投资者，日本公司在泰国共投资了151个项目。

另一方面，两国在2021年签署了一项为期五年的战略经济伙伴关系联合行动计划，其中包括一系列经济举措和技术方面的合作。此外，泰国国家数字经济和社会委员会数字经济处办公室也在近期宣布了2023年泰国数字展望研究项目，以分析泰国数字经济和创新的整体政策发展。据了解，该委员会将利用这些信息提出切实可行的措施来指导和发展数字进程。

“最近几个月，我个人在曼谷花了更多时间，因为公司正在研究如何扩大我们在泰国的业务。我得出结论，目前是一个很好的机会窗口···随着近期的一些科技巨头开始把供应链从中国转移到越南等东南亚市场，在全球科技领域中，东南亚的地位也正在变得更加醒目。诸如泰国这样的国家可能会从这一趋势中受益，而选择在今年在这些市场上建立业务的公司也很有可能会因此取得收获。”

注：本文作者为日本商业名片运营商Sansan首席营收官Edward Senju，原作标题为《JAPANESE TECH FIRMS EYE THAILAND’S 2 TRILLION BAHT DIGITAL ECONOMY》。文章发布于动点国际，动点出海经整理后编译。