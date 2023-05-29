Stellantis NV和 Lyten, Inc. 宣布，Stellantis 的企业风险基金 Stellantis Ventures 投资 Lyten，以加速 Lyten 3D 石墨烯在移动行业的应用商业化，包括 LytCell 锂硫电动汽车电池、轻量化复合材料和新型材料-板感应。Lyten 是 3D 石墨烯的先驱，将利用该材料独特的可调性来增强车辆性能和客户体验，同时使交通部门脱碳。

Lyten 的可调材料平台已证明可明显减少温室气体排放，并将推动向可持续交通的过渡。与传统的锂离子电池不同，Lyten 的锂硫电池不使用镍、钴或锰，因此碳足迹估计比当今一流的电池低 60%，是实现全球最低排放 EV 电池的途径。锂硫电池的原材料有可能在北美或欧洲就地采购和生产，从而增强区域供应主权。该技术将满足寻求不受供应链中断影响的轻型和高能量电池的行业的需求。

Stellantis于 2022 年成立了 Stellantis Ventures，作为一家风险投资基金，致力于投资于在汽车和移动领域开发创新和可持续技术的早期和后期初创公司。Stellantis Ventures 由 3 亿欧元的初始资金提供支持，是该公司 Dare Forward 2030 战略计划的重要组成部分，该计划为 Stellantis 设定了核心目标，包括到 2030 年将二氧化碳排放量减半，以 2021 年指标为基准，并在 2038 年之前实现碳净零排放，并对剩余排放量进行个位数百分比补偿。

由于用于电动汽车制造的传统锂离子电池材料严重短缺，Lyten 的锂硫电池将提供一种替代的非镍锰钴阴极解决方案，支持全球向大众市场规模的电动汽车过渡。Lyten 的目标是为其客户提供基于性能和环境可持续发展的产品的安全供应，同时也使汽车制造商能够利用美国和欧洲不断增长的政策激励措施，例如通货膨胀减少法案中提到的那些。

Lyten 的锂硫电池、复合材料和传感器技术最初是在其位于硅谷的 145,000 平方英尺园区内生产的。除了生产 EV 电池外，Lyten 还与之前的客户合作，将于 2023 年开始为专业市场提供锂硫电池和 3D 石墨烯注入复合材料。Lyten 正在与其来自多个行业的战略投资者合作，将 Lyten 3D 石墨烯材料应用于脱碳交通以外的碳密集型行业，计划在今年晚些时候发布更多公告。