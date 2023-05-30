生物微球专业制造者伯仪生物集团宣布已于今年年初完成A轮融资，本轮融资总规模超亿元人民币，由金雨茂物领投，邦盛资本、伟驰股权以及华兰股份创始人华国平先生跟投，璞湾资本担任独家财务顾问。

伯仪生物集团旗下拥有天地人和、伯仪生物、ACE三大品牌，分别布局纯化填料、IVD微球等核心原料、科研试剂及仪器不同业务。经过10年积淀，公司已实现生物微球生产供应链100%国产化，核心原料基本实现全自主生产。

伯仪生物集团总经理方利表示：“对于本轮融资的顺利完成，非常感谢金雨茂物，邦盛资本、伟驰股权以及华兰股份华国平先生对常州伯仪生物集团的认可和支持。公司团队十几年来一直坚持以微球为核心产品，以‘实现生物核心试剂国产化’为目标，以‘为客户提供多一个选择’为使命。伯仪生物集团已经在工业纯化填料、体外诊断原料和生命科学试剂及耗材三个领域实现了一定的布局。通过本轮融资，伯仪生物集团具备了更好的资源，更大运营载体，我们将继续吸引行业优秀人才，持续聚焦微球在生物行业中的应用，让产品更有价值，让客户更满意“。

本轮领投方金雨茂物合伙人李洪森表示：“医药工业的上游供应链一直是金雨茂物近年来重点布局的领域，生物微球尤其是其中卡脖子的关键环节。伯仪生物集团十年来专注生物微球的研发和应用，并在近年国产替代的浪潮中脱颖而出，搭建了基础材料、功能化微球、抗体自主开发以及工艺验证等100%自主的生产闭环，并同时开拓大分子制药工业市场、科研市场以及IVD三个极具前景的应用方向并得到客户的广泛认可。我们相信，伯仪生物集团在方总带领的专业、专注并充满创业激情的年轻团队的拼搏下，必将走向更加辉煌的未来”。