全球化的数字工业高科技企业霍尼韦尔近日携互联生命科学领域的系列创新科技和智能解决方案亮相第62届全国制药机械博览会暨2023中国国际制药机械博览会，并正式发布面向生命科学领域的制药MES平台（MXP），推动医药行业数字化转型，携手客户和各方合作伙伴共同推进健康中国建设。

霍尼韦尔在本届药机展上正式发布的制药MES平台（MXP）拥有灵活的模块化平台优势，覆盖从临床试验到商业化产品开发的各个阶段，可帮助不同规模的生命科学制造企业加快数字化转型，从而改善效率、质量和合规性。该平台支持纸质流程的数字化和与当前系统的无缝集成，通过实时批次报告、审计应对和质量与流程的持续改进为医药和生物药厂商加速创新提供有利条件。凭借嵌入式分析和实时批次对比功能，该平台可提供精准快速的情报，让用户及时发现相对于黄金批次的延迟并主动干预，防止批次损失、缩短药品上市周期并改善产品质量。

“中国的医药行业已迈入发展快车道，而数字化将成为引领医药企业转型升级和推进医药领域高质量发展的重要路径。”霍尼韦尔过程控制部中国项目自动化与解决方案总经理赵江表示，“生命科学和医疗健康是霍尼韦尔的重点发展领域之一，我们为药品研发、包装、制造及管理过程提供各类业界领先的解决方案。本次发布的制药MES平台（MXP）展现了霍尼韦尔覆盖医药研发、生产到后期监管的成熟解决方案，力图以数字化技术助力更多上下游企业，为医药行业的智能发展注入新的活力。”

霍尼韦尔表示，将以本次发布制药MES平台（MXP）为契机，继续致力于落实“东方服务东方”的本地化发展战略，携手多方合作伙伴，持续推动医药产业的数字化和智能化转型升级，助力打造中国制药数字化新生态。