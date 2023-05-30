华美浩联今日宣布完成数千万元B轮融资。本轮融资由东方国资领投，以往轮次投资方如Ventech China、金沙江创投、朗润投资、同济校友基金等继续跟投。

作为人工智能数字化医疗健康服务平台，华美浩联采用B2B2C的模式，通过为商业保险、银行、企业提供医疗健康服务解决方案，预期在2023年有望触达2500万终端客户，为其提供健康管理服务。据悉，目前，华美浩联已经与80家金融保险公司、20家银行及中大型企业达成合作。

在完成本轮融资后，华美浩联CEO表示，在继续加深自身核心壁垒构造的同时，资金将重点运用于健康管理服务的精细化运营，即人工智能数字化医疗健康服务平台的升级——通过对人工智能医疗科技投入以及其他跨学科合作，建立人工智能（类ChatGPT医疗）能力，实现华美浩联数字化升级、实现数字化医疗健康服务整体性提升。例如，进一步打造数字医生、将人工智能进一步融入系统实现深度整合，降本增效、提供创新产品和服务，提升用户服务体验和满意度，打造行业领先、客户首选的人工智能数字化医疗健康服务平台。

领投方东方国资表示：“在2020年，东方国资旗下基金就参与了华美浩联的早期阶段融资。多年来，我们见证了华美浩联业务从C端向B端的转变。公司核心团队敏锐的市场洞察能力和高效的执行力给我们留下了深刻印象。作为用数字化方式赋能健康管理的服务类平台，我们认为公司业务可以为基础医疗保险提供有效补充，使国民可以享受到更加精准、高效的医疗健康服务。东方国资长期以来致力于通过股权投资方式助推兼具社会价值和经济价值的早期企业发展，我们充分相信基于华美浩联团队的高效执行力及优质服务能力，结合包括人工智能技术的适配衔接，可以持续为国民健康管理带来创新进步的行业价值。”

跟投方金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示：“我们持续看好华美浩联的模式和长期发展，将大力支持公司人工智能数字化医疗健康服务平台升级。我们也期待公司下一步的成长和表现。”

跟投方Ventech China创始人管理合伙人Eric Huet表示：“华美浩联在逆势之中仍保持着令人印象深刻的高速增长，这也表明公司瞄准了健康管理应有的发展方向。公司对市场的快速反应和对应的管理能力，让我们相信华美浩联可以成长为一家真正为中国健康管理行业带来变革效应的公司。”

跟投方同济校友基金表示：“健康险和健康服务有巨大的发展空间，我们很高兴看到华美浩联团队围绕健康险和健康管理服务，既目标坚定地创新，又实现非常接地气的发展。”