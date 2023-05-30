Mercedes-AMG E-Scooter 折叠起来简单直观，可轻松装入汽车后备箱，而其重量轻意味着可以方便地携带在公共交通工具上。这一切都使其非常适合城市、通勤者甚至更远的距离。

与瑞士微移动专家 Micro Mobility Systems AG 合作，一款独树一帜的电动滑板车即将上市。500 瓦电动机使哑光黑色电动滑板车能够快速加速至 20 公里/小时。它不像大多数电动滑板车那样采用拇指油门，而是采用扭握式手柄，可以更直观、更精确地操作，以确保更多的骑行乐趣。强大的 9.6 Ah 电池续航里程可达 40 公里，非常适合在市区交通中最后一段到达您家门口的情况。因此，新款梅赛德斯-AMG E-Scooter 不仅满足了客户对灵活、个性化移动解决方案的需求，而且凭借其时尚的外观，为精致的都市生活方式提供了完美的补充。

除了性能和生活方式之外，这里的重点自然也放在安全性上：由于带有防滑涂层的宽甲板，确保了稳固和安全的双脚站立。品牌特色的 AMG 菱形进一步提升了脚踏板的外观。直径为 20 厘米的坚固橡胶轮以及可单独调节的前后悬架，使骑手可以毫不费力地穿越崎岖不平的地形。得益于具有伸缩功能的符合人体工程学的车把，电动滑板车可以根据任何体型进行单独调整。

AMG 标志装饰在左右两侧的车把上。集成的铃铛允许用户提醒其他人注意他们在城市交通中的存在，而位于中央的显示屏提供有关速度、充电状态和骑行模式的信息。前灯下方的梅赛德斯之星使和谐的设计更加完美。Mercedes-AMG E-Scooter 的制动方式有两种，一种是通过扭把上的电动马达制动器，另一种是后鼓式制动器，另一种是通过挡泥板上的脚制动器。向前转动手柄可激活动能回收系统以进行制动并同时为电池充电。前后车灯和两侧的反光镜让您即使在黑暗中也能随时骑行。