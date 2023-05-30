菲律宾在线求职平台Bossjob日前表示，已经获得了一笔500万美元规模的融资。

Bossjob并未透露此次融资的参与方。不过，该公司在一份声明中表示，投资后，公司已正式启动其全球化战略。据介绍，Bossjob将在本月将进军新加坡和印尼市场，并计划于今年第三季度时进军我国的香港市场。

Bossjob于2018年时进入菲律宾市场，是一个主打聊天模式的在线求职招聘平台。据介绍，Bossjob会借助人工智能技术和大数据技术为用人单位推荐高度合适和活跃的候选人，从而提升求职者获取相关工作的机会。Bossjob表示，其直接沟通式的招聘方式更加适用于当今快节奏的就业市场。

在具体表现方面，Bossjob称，在其平台上，企业将会向与潜在员工的互动付费，而不是为招聘广告付费。因此，与传统招聘平台相比，Bossjob的支付渗透率更高，并且ARPPU更低，而这也降低了企业对招聘平台的接触门槛。根据Bossjob提供的数据，其雇主得到回复率在60%到80%之间，平台的匹配成功率约为50%。

据介绍，Bossjob已在菲律宾获得超过290万注册用户，并且到目前为止，菲律宾有超过1万家公司正在使用Bossjob的招聘求职平台。

展望未来，Bossjob透露，到2026年，平台希望将为东南亚超3000万用户提供服务。而为了加速实现扩张目标，Bossjob今年将向企业提供免费试用。