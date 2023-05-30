根据Sensor Tower发布的报告，受新冠疫情的影响，2020年全球商务应用下载量和内购收入分别激增130%和107%。2022年，商务应用全球收入再度提升19%至12亿美元。

全球商务应用内购收入持续攀升

受新冠疫情的影响，2020年全球商务应用下载量环比激增130%突破38亿次，创历史之最。2021年和2022年商务应用下载量有所回落，但仍高于疫情前水平。

近年来，全球商务应用内购收入持续攀升，2020年至2021年收入增长率分别达到107%和47%。2022年全球商务应用收入继续增长，突破12亿美元。

北美商务应用内购收入同比增长33%

亚洲市场商务应用下载量的份额最大，2021年贡献了超50%的商务应用总下载量。其中印度是商务应用下载量最大的单一市场，2023年第一季度下载量突破1.1亿次。

北美是商务应用内购收入最高的市场，2022年近50%的商务应用收入来自该市场。2023年第一季度，北美商务应用收入同比增长33%，逼近1.7亿美元。

中国商务应用发行商全球内购收入表现突出

2023年第一季度，微软旗下职场社交应用《LinkedIn》收入同比增长77%，蝉联全球商务应用内购收入冠军。来自中国的职场社交应用《BOSS直聘》收入表现同样优异，跃居本期内购收入榜第2名。

发行商榜单方面，《BOSS直聘》、《CamScanner》和《WPS Office》收入表现强劲，助力北京华品博睿、CamSoft和金山软件入围2023年第一季度全球商务应用发行商内购收入榜第2、5、6名。

《WPS Office》发挥差异化优势赢得市场认可

得益于轻量、全兼容的移动端优势，以及特色功能和精品模版等特点，金山软件旗下移动办公应用《WPS Office》内购收入持续攀升，截至2023年5月5日全球累计内购收入突破1.6亿美元。

《WPS Office》不仅在本土市场表现优异，差异化的市场策略使得该应用从海外竞争激烈的在线文档市场脱颖而出。在印度和东南亚，《WPS Office》下载量超越《Microsoft Office》和《Google Docs》，领先微软和谷歌等行业巨头。