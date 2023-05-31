比亚迪2023款元Pro正式上市，官方指导价9.58万元—11.38万元。作为比亚迪10万以内唯一一款SUV，2023款元Pro携四大焕新而来，满足城市代步需求，俘获元气青年芳心，解锁时尚潮玩体验。“元气体验官”黄雅莉体验过2023款元Pro后也被种草。

四大焕新，引领A0级SUV价值进阶

2023款元Pro通过颜值焕新、内饰焕新、智联进阶、技术升级，让产品价值进一步升华，为元气青年、元气女生、元气家庭带来“自由畅享”的用车体验，助力每一位用户开启元气满满的纯电生活。

颜值焕新，可甜可酷。2023款元Pro提供元气粉、活力白、能量灰三款外观配色，为生活注入缤纷色彩，随时随地成为靓丽风景。

内饰焕新，清爽来袭。2023款元Pro提供清新蓝双色内饰，时尚感扑面而来，天蓝色座椅包边和门板饰条做工精致，极富质感。

智联进阶，超感交互。2023款元Pro升级DiLink 4.0智能网联系统，更聪明、更流畅、更懂你。

技术升级，高效集成。2023款元Pro搭载e平台3.0技术，升级八合一电动力总成，集成度更高、效率更高，带来更好驾驶体验。

四好体验，全方位满足用户需求

买车没负担，用车成本低，驾驶体验好，是元家族超60万用户认可的核心价值，也是2023款元Pro与生俱来的优势。凭借好看、好开、好玩、好安全四大核心体验，2023款元Pro致力成为女生的好闺蜜、男生的潮玩伙伴、城市代步SUV的最佳选择。





元气闺蜜SUV，好看！2023款元Pro基于Dragon Face 3.0设计语言打造，好看与生俱来，既是朋友圈的出片利器，也是时刻陪伴左右的“元气闺蜜”。

城市代步SUV，好开！2023款元Pro搭载e平台3.0技术，升级八合一电动力总成，响应轻快，灵动高效。401KM续航里程，搭配30分钟极速快充，出行无忧。4375×1785×1680mm灵巧身形，好开好停。此外，2023款元Pro百公里电耗低至12.4kW·h，充电一次，通勤一周，用车养车皆省心，城市代步自由畅享！





时尚潮玩SUV，好玩！2023款元Pro搭载DiLink 4.0智能网联系统、10.1英寸自适应旋转悬浮Pad，全新的UI界面设计带来更畅快的视觉感受，百变主题换肤让你有更多的个性化发挥空间；支持百万应用下载，无限接近于手机生态；灵敏的语音唤醒功能，彻底解放双手；更有VTOL移动电站拿捏户外时尚。对爱玩的大男孩们来说，2023款元Pro就是一位懂潮流、懂时尚的绝佳“玩伴”。

标杆实力，好安全！安全，是电动车最大的豪华。作为九万级纯电SUV新标杆，2023款元Pro以用户安全为己任，不仅标配高安全、长寿命的刀片电池，还配备了高压系统多重断电保护功能，辅以全方位安全气囊SRS防护系统，构筑满分安全防线。

元气满满，自由畅享！2023款元Pro乘“油电同价”浪潮而来，重新树立九万级纯电SUV新标杆，将颠覆燃油进行到底，让美好生活，触手可得。