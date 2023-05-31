Ringkas是一家总部位于印尼的数字抵押贷款平台，该公司日前宣布，已经获得了一笔350万美元的种子轮融资。

据悉，这笔融资由East Ventures和Crestone Venture Capital联合领投，500 Global、Teja Ventures、Orvel Ventures、Hustle Fund等机构对此参投。

针对这笔融资的用途，据透露，Ringkas将在接下来专注于推进平台进入更多的印尼城市和二级市场。此外，Ringkas联合创始人Ilya Kravtsov也表示，在获得本次融资后，公司的目标是在未来6至12个月内实现价值高达2亿美元的抵押贷款交易，并在印尼的34个城市内发起超100个项目。

Ringkas成立于2022年，主要致力于向用户提供简化的申请流程和实时资格预审服务、并支持用户同时申请多家银行的抵押贷款，从而帮助用户解决住房难问题。

作为Ringkas的成立背景，据介绍，在印尼，该国的的抵押贷款渗透率约仅为GDP的3%，而这分别达到了11%的印度和超50%的美国。再加上抵押贷款申请流程分散，缺乏透明度且效率低下，在买房方面，印尼居民所要面临的阻力会格外艰巨。因此，Ringkas希望能够弥合印尼购房者、房地产开发商以及银行和金融机构之间的的沟通困境，从而实现更快、更有针对性的抵押贷款处理。

在市场表现方面，目前，Ringkas已经同当地的多家银行和金融机构展开了合作，并在印尼的5座城市内获得了超20亿美元的住房供应。