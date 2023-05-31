泽安生物医药（LTZ Therapeutics，以下简称“LTZ”或“公司”）宣布完成Pre-A+轮融资，募集金额超过千万美元。自2022年成立以来，公司已累计募资近3000万美元。

本轮融资由启明创投领投，顺为资本、力合泓鑫参与投资，老股东险峰旗云追加投资。新募资金将用于系统性验证天然免疫衔接抗体技术平台（Innate Engager Platform），推进多个核心品种的临床前研究、IND申报和早期临床试验，并进一步扩充全球团队。

LTZ是一家聚焦天然免疫细胞（特别是巨噬细胞）和免疫抑制性细胞（例如Treg、CAF）的国际化生物技术公司，正在研发全球第一款广谱的天然免疫细胞多功能衔接抗体平台。该平台技术可以同时调动多种天然免疫细胞（包括巨噬细胞、NK细胞等）作为效应分子，以协同的方式直接杀伤肿瘤细胞或免疫抑制性细胞；并且，通过促进肿瘤微环境中的炎症反应，间接激活适应性免疫（即后天免疫）。这种新型免疫疗法有望全面提升患者的综合临床获益，尤其在实体肿瘤、自身免疫性疾病等领域。

“继一年前完成1700万美元Pre-A轮融资之后，很高兴再次获得知名投资机构注资。衷心感谢所有新、老投资人的高度认可和鼎力支持，”LTZ联合创始人兼首席执行官李金泽博士（Dr. Robert Li）表示，“公司计划今年完成天然免疫衔接多功能抗体平台的临床前验证和首款药物分子的IND-enabling工作，明年年初申报IND，并启动首次人体临床研究（First-in-Human）。身为医药人，我们始终以治病救人为终极目标。为了帮助全球患者早日获得更有效、更安全的原创新药，我们在实现前沿突破、推进临床转化的征途上快马加鞭、日夜兼程。”

启明创投合伙人陈侃博士表示：“LTZ的科学创新十分令人兴奋。公司为血液瘤和实体瘤开发新型天然免疫衔接抗体平台的战略以及所遴选药物分子的临床前验证结果极具潜力，尤其是通过新颖的受体和方式有效衔接和激活巨噬细胞。这将有机会深刻影响中国乃至世界范围内免疫治疗的战略方向。”

顺为资本合伙人李锐先生表示：“癌症和自身免疫性疾病领域目前仍存在重大的未满足临床需求。LTZ团队致力于以新一代免疫疗法治疗这些疾病，应用场景多元、临床价值巨大、商业潜力显著。我们对公司的强大领导力深感振奋，期待并全力支持LTZ开发改善人类健康的新型疗法。”

力合泓鑫投资负责人杨梯先生表示：“LTZ团队的研发实力和国际竞争力令人印象深刻。他们长期战斗在免疫新药研发的世界最前沿，不仅在‘术’的层面积累了深厚的科学储备和丰富的成功经验，而且在‘道’的层面深谙‘同类首创’（First-in-Class）药物的研发规律和探索路径。我们坚定看好LTZ。预祝公司的突破性疗法早日上市，造福广大患者。”

险峰旗云管理合伙人王云海博士表示：“作为老股东，在LTZ成立后的短短一年多时间里，我们惊喜见证了团队的高效执行力和公司业务的突飞猛进。很高兴借本轮融资继续加码，助力公司正在攻关的新一代免疫疗法。期待LTZ再接再厉，在‘后PD-1时代’引领免疫治疗迈向新纪元。”