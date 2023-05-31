创新药研发公司凌科药业（杭州）有限公司（简称“凌科药业”），今日宣布完成2亿元人民币C1轮融资。本轮融资由盛世投资、泰珑投资与联东投资共同参与。本轮融资将主要用于加速推进凌科药业核心产品的临床开发。

凌科药业成立于2018年，总部位于浙江杭州，是一家聚焦肿瘤及自身免疫疾病，致力于小分子FIC与BIC类药物研发的全球医药企业。公司核心团队拥有平均超过20年的新药研发或医药领域工作经验，在药物化学，生物学，临床与商业开发等方面积累深厚。公司在研管线布局上注重创新性与差异化。以第二代高选择性和第三代组织特异性JAK抑制剂的开发为核心，同时探索创新靶点成药性的可能。目前，公司产品有4个适应症处于临床II期，临床数据优势明显，其中多个管线即将进入临床III期。其他在研管线目前临床数据和临床前数据均十分优异，在多个适应症领域有能够成为BIC/FIC药物的潜力。

凌科药业董事长兼首席执行官万昭奎博士表示：“感谢盛世投资、泰珑投资以及联东投资的信任与支持。凌科药业作为致力于在自身免疫疾病与肿瘤治疗领域开发具有全球竞争力与差异化的FIC/BIC创新药的企业，正处于高速发展的时期。我们将以这次融资为契机，继续深化在自身免疫疾病和肿瘤领域的研究，进一步加大对研发团队以及技术平台的投入，加速创新药物的开发和上市，为全球患者提供更多有效、安全的治疗方案。浩悦资本担任了本次融资的独家财务顾问，我们对他们的专业精神和支持表示感谢。”