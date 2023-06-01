2023年第一季度，中国智能手表出货量同比和环比均有所下降；

与2022年相比，HLOS*智能手表的份额有所增加；

尽管华为的出货量同比下降15%，但其凭借超过四分之一的市场份额，在第一季度仍排名第一；

尽管苹果公司的出货量同比下降27%，但其Watch Series 8是第一季度最畅销的机型。

在中国经济重启后的首个完整季度，中国智能手表市场并未完全复苏。Counterpoint Research最新的全球智能手表型号追踪报告显示，2023年第一季度，中国智能手表出货量年同比下降28%，环比下降16%，达到12个季度以来的最低水平。

高级分析师Shenghao Bai表示：“尽管春节通常可以促进消费，但智能手表的需求在2023年第一季度仍然低迷。这与中国智能手机出货量的情况类似。市场需要更多时间才能复苏。”

前三大品牌分别是华为、苹果和 小天才(imoo)。2023年第一季度，该三大品牌占据中国智能手表市场近60%的份额。在所有类型的智能手表中，HLOS*智能手表出货量年同比降幅最小，其市场份额从2022年第一季度的39%上升至45%。与此同时，中国的“儿童智能手表”出货量年同比下降31%。中国是全球最大的儿童智能手表市场。

来源：CounterPoint Research