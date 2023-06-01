Econ Engineering 推出了一款多功能的新型电动砂砾卡车，由于一系列可拆卸车身选项，它可以在车队角色之间无缝切换，同时确保零尾气排放，可以全年运行。卡车灵活性的关键是 Econ 创新的新型电动快速更换车身 (E-QCB) 系统，除了砂砾车身外，还可以配备用于高速公路维护的自卸车车身，或用于垃圾收集和回收的笼式自卸车。Econ 内部开发的 E-QCB 使用液压油缸，使车辆能够在短短 15 分钟内在可拆卸车身之间切换，所有操作均由一名操作员控制。

这个新的“Econ Zero”系列中的第一个是建立在 19 吨重的沃尔沃 FE Electric 4×2 底盘上的完全运行的原型。它的开发是在 Econ Engineering 的研发团队与沃尔沃卡车英国和爱尔兰的产品专家以及供应经销商 Crossroads Truck & Bus 之间密切合​​作的一段时间之后进行的。

Econ Engineering 董事总经理 Jonathan Lupton 说：“我们很高兴与沃尔沃一起将 E-QCB 推向市场。我们花了很长时间开发新的 E-QCB，进行了全面的重新设计和试用，以确保我们能够为我们的客户提供一年可使用 52 周的全电动解决方案。

“该车辆在城市环境中运行最佳，那里的日里程通常少于一些较长距离的高速公路路线。由于这款车型可以轻松切换车身类型，因此客户可以全年都从中受益。随着英国基础设施的发展以支持这一点，我们致力于继续发展我们的 Econ Zero 系列和其他可再生能源创新。”

Econ Engineering 在哈罗盖特的 Cold Comfort 2023 展台上展示了​​这款新卡车，这是一个致力于冬季公路维护服务的专业会议和展览。

沃尔沃卡车英国和爱尔兰总经理 Christian Coolsaet 解释说：“运输部门的每个部分都需要将目标放在实现净零排放上，砂砾和除雪也不例外。Econ 的团队开发了一款卓越的新产品，其核心是我们的 FE Electric 底盘；这将使 gritter 车队能够从操作更清洁、更安静和更高效的卡车中获益。”

对司机来说至关重要的是，新的 FE Electric 提供了更好的工作环境，因为振动更少，运行几乎无声，使他们能够更好地专注于前方的道路。沃尔沃动力总成配有两个电动机和一个双速变速箱，提供超平稳的驾驶体验，动力传输由专为应对湿滑路面而开发的独特牵引力控制系统处理。

FE Electric 底盘配备四节电池，续航里程可达 250 公里，使用 150 kW 直流充电器充电时间仅为 2.3 小时。电池也可以更快地充电至 80% 的容量，就像智能​​手机一样，因为充电器会在过程结束时放慢速度以保护电池。