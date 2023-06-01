总部位于美国的 First Mode 已与 ABB 签订合同，为其零排放自卸卡车车队提供总容量为 2.6 MWh 的 80 个电池系统。Bordline ESS 锂离子系统将用于改装自卸卡车，采用燃料电池-电池组合驱动。

这些电池将用于增加卡车上坡行驶时的峰值功率，以及在下坡行驶时储存回收能量。根据 ABB 发布的消息，该订单是在对这款自卸卡车的原型进行测试之后发布的，该原型车曾用于南非的一个铂金矿。在那里，它说，原型证明了自己，并表明用于重型车辆的燃料电池-电池组合驱动是柴油的真正替代品。

该车辆是多家公司合作的成果，并于2022 年 5 月亮相。除了 First Mode 驱动器外，采矿和原材料公司英美资源集团还与燃料电池专家巴拉德和能源公司 Engie 合作。2023年 3 月，英美资源集团决定改装更多自卸卡车，并为此最初从巴拉德动力系统公司订购了燃料电池。现在，下一个驱动组件遵循 ABB 的第一模式订单。

First Mode 电气工程总监 Krunal Desai 表示：“采矿环境呈现出高功率充放电、连续运行和重大热管理挑战的独特组合，这在许多其他应用中是没有的。” “ABB 的 ESS 技术非常适合这种应用，具有出色的功率性能和固有的安全性。”

“我们的解决方案——不仅包括电池，还包括用于重工业机动性的驱动器和电机——带来的主要优势在于它们高度可定制且易于集成。与 First Mode 一起，我们能够在零排放采矿运输卡车的极端苛刻应用中展示该技术，”ABB 牵引部门负责人 Edgar Keller 说。