Hybr1d是一家总部位于新加坡的人力资源科技初创公司。该公司日前宣布，已经获得了一笔由Global Founders Capital、MS&AD、468 Capital和1982 Ventures提供的320万美元种子轮融资。

Hybr1d在一份声明中表示，计划利用这笔投资来加速公司的技术开发、展开全部门招聘、并扩大其在欧洲、亚太地区和中东地区的业务范围。

Hybr1d成立于2022年8月，致力于通过旗下管理平台帮助企业以自动化的方式简化从入职、采购到设备管理、考勤、离职等方面的人力资源管理流程。而作为这种自动化解决方案的体现，Hybr1d 表示，平台可帮助客户公司将年度运营费用降低多达30%。

在市场表现方面，Hybr1d已为80个国家/地区的30多个企业组织的5000多名用户提供了服务，其中包括Carousell、Sleek、Cyber Sierra、Beam Mobility、Multiplier等知名企业。

展望未来，Hybr1d联合创始人兼首席执行官Yoan Kamalski表示，Hybr1d旨在帮助各种规模的公司节省成本并为正在到来的人工智能浪潮做好准备，在获得新的资金后，很高兴能继续支持企业转变其信息技术和人力资源管理流程。